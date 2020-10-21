Причина смерти протоиерея Димитрия Смирнова не связана с COVID-19

Причиной смерти протоиерея Дмитрия Смирнова стала хроническая болезнь, которая была у него давно, сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федор Лукьянов.

Он подчеркнул, что заболевание было выявлено у протоиерея давно, и его смерть не связана с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Смирнов проходит лечение после перенесенного в мае COVID-19. В августе он был освобожден от должности по состоянию здоровья, в сентябре — госпитализирован.

О смерти известного московского священника стало известно сегодня утром. На момент кончины ему было 69 лет.