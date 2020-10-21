Умер перенесший коронавирус протоиерей Димитрий Смирнов

В Москве на 70-м году жизни умер бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

По данным СМИ, причиной смерти стала давно выявленная хроническая болезнь. Ранее сообщалось, что Смирнов проходит лечение после перенесенного в мае COVID-19. В августе его освободили от должности по состоянию здоровья, в сентябре — госпитализировали.

Дмитрий Николаевич Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. Окончил художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института. Диплом защищал по скульптуре, пишет Благовест-инфо со ссылкой на Википедию.

Затем экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию.

В 1979 был рукоположен во священника, а на следующюий год назначен клириком Воздвиженского храма в Алтуфьеве (Москва). В 1991 возглавил приход московского храма свт. Митрофана Воронежского, открытого после десятилетий запустения. Позже стал настоятелем еще шести храмов в Москве и Московской области. Самый крупный из них — храм Благовещения в Петровском парке близ метро «Динамо».

В 2003-2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Протоиерей Димитрий Смирнов был награжден орденом Святого благоверного князя Димитрия Донского II степени (2011), орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени (2019) Русской православной церкви. В 2019 году он был удостоен Патриаршей грамоты.

Священник страдал хроническими заболеваниями, которые обострились после перенесенной им этой весной коронавирусной инфекции. Некоторое время назад у него отнялись ноги, и он передвигался в инвалидном кресле.

25 августа 2020 года Священный синод, рассмотрев рапорт о. Димитрия Смирнова, постановил освободить его от обязанностей председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в связи с затруднительностью для него «продолжать исполнять эту должность по состоянию здоровья». Он был назначен почётным председателем этой комиссии. Было объявлено, что он уходит на длительную реабилитацию. Затем священнослужитель оставил должности настоятеля семи храмов и перестал вести теле- и радиопередачи, вызывавшие широкий резонанс в обществе.

Почивший был также известен своими неоднозначными, провокационными высказываниями на духовные и социальные темы.

В конце сентября и в начале октября окружение протоиерея опровергало появившиеся слухи о его экстренной госпитализации и смерти.