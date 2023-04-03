Президентом Папской академии общественных наук стала монахиня

Ещё одна женщина заняла важную должность в Ватикане. Папа Франциск назначил английскую сестру-доминиканку Хелен Альфорд новым президентом Папской академии общественных наук. Монахиня сменит на этом посту экономиста Стефано Дзаманьи, который руководил академией с марта 2019 года. Сообщает русская служба Vatican News.

С. Хелен Альфорд окончила Кембриджский университет по специальности «Менеджмент и инженерное дело», защитив докторскую диссертацию. Основная часть её научного пути прошла в Папском университете Св. Фомы Аквинского (Angelicum), где она преподавала на факультете общественных наук, а также была вице-ректором университета.

Доминиканская монахиня – международный эксперт по деловой этике – входит в состав редакционных советов нескольких специализированных журналов. С 2020 года она является действительным членом Папской академии общественных наук, а ранее была консультантом Папского совета по вопросам справедливости и мира Iustitia et Pax.

В настоящее время с. Хелен Альфорд занимает должность декана факультета общественных наук в Папском университете Св. Фомы Аквинского.