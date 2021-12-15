Президент Украины назначил нового посла в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане бывшего главу департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Андрея Юраша.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства. «Назначить Юраша Андрея Васильевича Чрезвычайным и Полномочным Послом в Ватикане», — цитирует документ «Интерфакс-Украина».

Андрей Юраш — украинский религиовед, политолог, эксперт по вопросам государственно-церковных отношений, социологии и географии религии.

Доцент Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины (2014-2020).