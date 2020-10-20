Дональд Трамп попросил не переоценивать свою популярность, напомнив о Христе

В YouTube появилось видео встречи президента США Дональда Трампа со своими сторонниками в рамках предвыборной кампании в Гринвилле (штат Северная Каролина).

«Как-то мне кто-то сказал: «Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент». Я ответил, что это не так. А мои собеседники поинтересовались: «И кто же более знаменитый?» И я ответил: «Иисус Христос», — рассказал Трамп на митинге в Гринвилле.

«И если посмотреть на небо, то станет ясно, что Он (Иисус Христос — ред.) лидирует с большим отрывом», — добавил президент США.

Трамп, оправившийся после коронавируса, в настоящее время фактически ежедневно посещает разные штаты и проводит митинги в рамках предвыборной кампании.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ — бывший вице-президент США Джо Байден.

Ранее Трамп заявил, что не верит опросам, согласно которым большинство американцев отдают предпочтение Байдену, передает Интерфакс-религия.