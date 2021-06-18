Президент Грузии посетила с визитом Ватикан

Президент Грузии посетила с визитом Ватикан

Июнь 18, 2021

18 июня принял на президента Республики Саломе Зурабишвили. Затем грузинский политик встретилась с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галахером. В ходе переговоров госпожа Зурабишвили высказала свое удовлетворение успешным развитием отношений между Апостольской Столицей и Грузией, особым образом отметив достижения в сфере культуры, науки и образования и весомый вклад Католической Церкви в социальную жизнь страны. Стороны затронули темы регионального и международного характера, сосредоточившись при этом на гуманитарных вопросах и подчеркнув важность усилий по обеспечению социальной справедливости и гармонии. Обо всём этом сообщил Зал Печати Святого Престола.

По материалам Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна