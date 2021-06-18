Президент Грузии посетила с визитом Ватикан

18 июня Папа Франциск принял на аудиенции президента Республики Грузия Саломе Зурабишвили. Затем грузинский политик встретилась с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галахером. В ходе переговоров госпожа Зурабишвили высказала свое удовлетворение успешным развитием отношений между Апостольской Столицей и Грузией, особым образом отметив достижения в сфере культуры, науки и образования и весомый вклад Католической Церкви в социальную жизнь страны. Стороны затронули темы регионального и международного характера, сосредоточившись при этом на гуманитарных вопросах и подчеркнув важность усилий по обеспечению социальной справедливости и гармонии. Обо всём этом сообщил Зал Печати Святого Престола.



По материалам Vatican News