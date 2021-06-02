Президент фонда Kirche in Not призывает к солидарности с Ливаном

Благотворительная организация «Помощь церкви в нужде» (Kirche in Not) приветствует объявленную на 1 июля кризисную встречу с представителями ливанских церквей в Ватикане. Страна является опорой христианства на Ближнем Востоке. Солидарность и молитва необходимы как никогда.

Об этом во вторник в Мюнхене заявил управляющий президент организации по оказанию помощи Томас Хайне-Гельдерн. Христиане составляют около трети населения Ливана.

Накануне Папа Франциск сообщил, что первого июля он примет в Ватикане лидеров христианских общин Ливана и обсудит с ними глубокий кризис в этой стране, который продолжается уже несколько месяцев. Папа отметил, что предстоящая встреча назначена для того, чтобы «провести день размышлений о тревожной ситуации в стране и вместе помолиться о даровании мира и стабильности».

Также на прошлой неделе Комиссия конференций епископов Европейского сообщества (COMECE) обратилась к Евросоюзу с призывом поддержать народ Ливана, переживающий политический и экономический кризис. Обращение COMECE к ЕС прозвучало после того, как Ливанская Церковь выразила свои опасения в письме, направленном европейским епископам.

Будущее христианства в регионе его происхождения с годами становится все более мрачным, говорится в послании президента Kirche in Not. Исход христиан из Ливана и соседних стран продолжается. Взрыв в порту Бейрута в августе 2020 года спровоцировал гуманитарную катастрофу. В результате пандемии коронавируса и экономических трудностей существует даже страх голода.

Решающее значение имеет сотрудничество христианских Церквей страны. Они являются контактными пунктами для нуждающегося населения и для многих беженцев из Сирии или Ирака, которые ищут там безопасности.

«Помощь церкви в нужде» в настоящее время поддерживает 50 проектов в Ливане. В основном это касается реконструкции христианского квартала Бейрута.

«Помощь церкви в нужде» (Kirche in Not) — международная католическая благотворительная организация, которой с декабря 2011 года присвоен статус папского благотворительного фонда. Официальный центр организации находится в Ватикане, а международная штаб-квартира – в немецком Кёнигштайне.



По материалам Седмица.ру и Vatican News