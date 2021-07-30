Президент Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклин Грэм посетил Россию

Президент Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклин Грэм находился в России с рабочим визитом 26-29 июля, передает Служба коммуникации ОВЦС.

26 июля Франклина Грэма принял в приходском доме храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между Русской Православной Церковью и Евангелистской ассоциацией Билли Грэма. В частности, были обсуждены совместные проекты в области защиты гонимых христиан.

На следующий день в Совете Федерации состоялась встреча президента Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклина Грэма с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым. В разговоре с Косачевым Грэм высказался за улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. В свою очередь Косачев пригласил Франклина Грэма принять участие во Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в мае 2022 года в Санкт-Петербурге.

28 июля Франклин Грэм посетил Государственную думу Российской Федерации, где встретился с ее председателем Вячеславом Володиным. На встрече была затронута тема приверженности традиционным семейным ценностям, в том числе обсуждалась ситуация с требованием ЕСПЧ к Российской Федерации узаконить «однополые союзы». Грэм приветствовал твердую позицию Российского государства по данному вопросу, отметив, что возглавляемая им Евангелистская ассоциация также придерживается традиционных христианских ценностей в вопросах нравственности.

Вечером 29 июля в гостинице Four Seasons в Москве состоялся официальный прием, организованный Российским союзом евангельских христиан баптистов в честь Дня Крещения Руси и приезда в Москву Франклина Грэма. На приеме присутствовали политические и религиозные лидеры России. В своем обращении к собравшимся Франклин Грэм призвал нормализовать отношения между Россией и США, особенно отметив миротворческую роль христианских конфессий.

Франклин Грэм, сын всемирно известного проповедника, с 1995 года возглавляет созданную отцом Евангелистскую ассоциацию Билли Грэма. С 1978 года он также руководит благотворительной организацией «Сума самарянина».