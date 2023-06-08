Пресс-конференция в римской больнице: после операции Святейший Отец бодр и хорошо себя чувствует

Вечером 7 июня в римской клинике им. А. Джемелли состоялась пресс-конференция, на которой были сообщены подробности операции Папы Франциска. Передает русская служба Vatican News.

«Прежде всего, Святейший Отец хорошо себя чувствует». Профессор Серджо Альфиери, хирург, который оперировал Папу Франциска вечером 7 июня, сообщил, что Святейшему Отцу была сделана лапаротомия и восстановление стенки брюшной полости с протезированием. Ранее, в 2021 году, тот же хирург сделал Папе операцию по устранению симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки.

Альфиери отметил, что трёхчасовая операция прошла успешно и без осложнений: «Папа Франциск бодр и пребывает хорошем расположении духа», а «десять минут назад он пошутил: ‘Когда будет третья операция?’ ». Врач рекомендовал ему избегать нагрузок.

По словам Серджо Альфиери, Папа Франциск находится в полном сознании и благодарит за многочисленные послания близости и молитвы. Пребывание в стационаре при такой операции составляет от пяти до семи дней, но в данном случае – поскольку Папе 86 лет – будут приняты все меры предосторожности. Хирург уточнил, что решение об операции было принято командой медиков Святейшего Отца, поскольку в эти месяцы и дни Папа страдал от боли. По словам Альфиери, «это решение не было экстренным», но было принято вчера, после компьютерной томографии. Однако последнее слово всегда за Святейшим Отцом: Папа сам решил, что операция будет сегодня, также и на основе своей повестки дня.

Серджио Альфиери подробно рассказал о процедурах и этапах хирургического вмешательства, отметив, что «Святейший Отец хорошо отреагировал». Наибольшее беспокойство вызвала общая анестезия: Папа не скрывал дискомфорта, вызванного последней операцией в июле 2021 года. По этому поводу Альфиери высказался однозначно:

«У Святейшего Отца никогда не было проблем с общей анестезией. Конечно, никому не нравится, когда его усыпляют, потому что тогда мы теряем сознание, однако ни два года назад, ни сегодня никаких проблем с анестезией не было».

Ещё одно уточнение специалиста касалось других патологий. Операция по поводу дивертикулярного стеноза в 2021 году «была проведена из-за доброкачественной патологии, от которой Папа полностью излечился. Никаких других патологий обнаружено не было», – подчеркнул хирург, поблагодарив всех врачей, которые помогали ему во время операции.

В настоящее время Святейший Отец находится на десятом этаже больницы в палате, которая в прошлом несколько раз принимала Иоанна Павла II.