Пресс-конференция Папы Франциска на борту самолета на обратном пути из Рабата в Рим

Борьба с сексуальными злоупотреблениями в Церкви, проблема религиозной свободы, миграционный кризис: таковы главные темы пресс-конференции Папы Франциска в ходе перелета вечером 31 марта из Рабата в Рим.

Отвечая на вопрос о плодах Апостольского визита в Марокко, Святейший Отец заметил, что «сейчас видны цветы, а плоды появятся позже», добавив, что в ходе двух последних путешествий в исламские страны – в Объединенные Арабские Эмираты и Марокко – он имел возможность подробно высказаться на такие темы, как мир, единство, братство. Притом Папа упомянул тот факт, что подобные встречи не принимаются некоторыми фундаменталистскими группами, существующими во всех религиях и конфессиях, и тут же решительно осудил «строительство стен», призвав «возводить вместо стен мосты». «Стены препятствуют общению. Они строятся с целью изоляции, а те, кто их возводит, сами становятся их узниками», — подчеркнул он.

Один из вопросов касался конкретных результатов уже состоявшегося диалога. В качестве примера Франциск вспомнил о совместном документе относительно Иерусалима, подписанном им и королем Марокко Мохаммедом VI. По словам Святейшего Отца, это не была «акция властей Марокко и Ватикана», но крик души «верующих братьев, которым больно видеть, что этот город надежды до сих пор не является для всех открытым, как хотим того все мы: иудеи, мусульмане, христиане».

Журналист французского издания «La Croix» спросил Понтифика, как обстоят дела с правом обращения в христианство лиц, по рождению являющихся мусульманами: ведь в большинстве исламских государств такие конверсии законодательно запрещены под страхом самого сурового наказания. В ответ Папа призвал к терпению, напомнив, что в свое время принципы религиозной свободы и в христианских странах внедрялись с огромным трудом. В этой связи Епископ Рима обратил внимание на ныне складывающуюся ситуацию в некоторых традиционно христианских странах, в которых врачи и опекаемые Церковью больницы сплошь да рядом сталкиваются с ограничением свободы совести в том, что касается вопросов эвтаназии или абортов. «Сегодня нам, христианам, всерьез угрожает лишение свободы совести со стороны некоторых правительств, а отсюда — только один шаг и до полного отрицания свободы веры», — констатировал Преемник Святого Петра.

Комментируя ситуацию французского кардинала Филиппа Барбарена, которого Епархиальный совет намеревается окончательно отстранить от управления Лионской архиепархией, Папа Франциск заметил, что судебное решение о признании его виновным в сокрытии случаев сексуальных злоупотреблений еще не имеет окончательного характера, напомнив притом о важности следования принципу презумпции невиновности. Не так давно был случай в Испании, когда СМИ принялись шельмовать некоторых священников, но в итоге оказалось, что они невиновны в тех преступлениях, в которых их обвиняли. Понтифик выразил уважение решению кардинала Барбарена удалиться от управления архиепархией до окончательного судебного решения и временно передать свои функции генеральному викарию. Пользуясь случаем, Святейший Отец обратил внимание на важность духовной борьбы с таким злом, как злоупотребления относительно несовершеннолетних, и заверил, что Церковь сделает всё, что в ее силах, чтобы положить конец этому позорному явлению.

Отвечая на вопрос о католиках, голосующих за политиков, ответственных за жесткую антимиграционную политику, Папа Франциск выразил убеждение, что большинство из них делает это под воздействием страха, чем и пользуются популисты. Страх лежит у истоков многих диктатур, в частности, именно страх в свое время привел к власти Адольфа Гитлера. «Так будем же учиться у истории», — призвал Понтифик, подчеркнув притом, что страны, торгующие оружием, которое затем применяется в войнах, не имеют морального права отказываться принимать мигрантов и беженцев, стремящихся уйти подальше от вооруженных конфликтов или бедности и голода – последствий войн.

По материалам Vatican News