Преподаватели Миланского католического университета выступили с лекциями во Владимирском государственном университете

Преподаватели Миланского католического университета Святого Сердца Тереза Джованацци и Симона Сандрини выступили 15 ноября с открытыми лекциями для студентов Педагогического института Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. Лекции были организованы в рамках академического сотрудничества и в связи с празднованием 100-летия Педагогического образования во Владимирской области. Переводчиком встречи стала заместитель директора по международным связям фонда «Христианская Россия» Джованна Парравичини. Сообщает портал Благовест-инфо.



Темы выступлений были новы и необычны. При этом гости ВлГУ подчеркнули, что целью их приезда является не обучение, а возможность поделиться опытом. Д-р Тереза Джованацци в своем выступлении «La green education per uno sviluppo umano integrale» («Зеленое образование для целостного развития личности») напомнила об истории университета Святого Сердца и его миссии: цельное образование личности, подготовка граждан, готовых принять вызовы настоящего времени в духе взаимного уважения и христианской любви. Предметом особого интереса г-жи Джованации является так называемое «зеленое образование» — образование, связанное с вопросами экологии и устойчивого развития природной среды. Воссоздание связи между человеком и природной средой, формирование личного вклада в защиту нашего общего дома возможны, по убеждению лектора, в контексте школьных и университетских структур. В то же время экологические вызовы требуют новых подходов к организации школы с тем, чтобы учебный процесс, выстроенный в гармонии с жизнью природы, содействовал психофизическому развитию ребенка – пытливости, удивлению, творчеству, развитию пяти чувств, мышления. Психофизическое развитие при этом является ступенькой к «ответственному развитию», которое поможет будущим поколениям разумно пользоваться природными ресурсами.



Д-р Симона Сандрини продолжила тему своей коллеги и обратилась к вопросам о ближайшем будущем. В своем выступлении «Educatione, Giovani, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» («Образование, молодежь, повестка дня для устойчивого развития 2030») г-жа Сандрини говорила о необходимости персонализации целей «устойчивого развития», то есть развития, основанного на сбережении природных ресурсов (победа над бедностью, чистая вода, хорошие технологии, хорошее развитие городов, ответственное употребление ресурсов и др.). Лектор поделилась своим видением современных молодых людей. Она хотела бы видеть их открытыми к диалогу, сравнению, диалогу с инакомыслящими, ответственными и решительными в достижении своих целей. Выступление г-жи Сандрини было интерактивным, полным прямых обращений к студентам, например: «Если бы Вы были президентом мира, какой совет Вы бы дали жителям земли?» Не удивительно, что аудитория откликнулась живым включением в диалог. Отвечая на вопросы, докладчицы рассказали о подготовке постдипломных курсов в Милане, работе с молодыми людьми, политиками, фирмами, больницами, школами, так как экологические вопросы являются темами будущего дня. «Моя задача – призвать двигаться вместе с Вами», — резюмировала Симона Сандрини.

В этот же день гости ВлГУ встретились с ректором ВлГУ А.М. Саралидзе и директором Педагогического института М.В. Артамоновой и обсудили вопросы о дальнейшем сотрудничестве.