Преодолеть разрыв между верой и жизнью

Когда я был ребенком, моя вера и моя жизнь довольно легко шли нога в ногу. Очень практической вере меня научили монахини в школе и родители дома. Никакой лжи. Никакого насилия. Сотрудничать. Быть щедрым. Думать о других. Быть заслуживающим доверия. Усердно трудиться. Делать то, что говорят. Это был полезный этический кодекс, основанный на Нагорной проповеди, притчах Иисуса и других евангельских учениях. Вера и жизнь были едины.

Ситуация несколько усложнилась, когда я пошел в среднюю школу. Учителя из Конгрегации христианских братьев, руководившие школой, преподавали знакомый христианский кодекс, но среди учеников были важны и другие ценности: популярность, чванство и хитрость. Мне казалось, что мои одноклассники больше походили на римлян-язычников, которых мы изучали на уроках латыни, чем на первых христиан – восхищались властью и красотой, а не смирением и служением. Жульничающие опережали тех, кто играл по правилам. Хвастовство, угрозы и насмешки делали тебя «своим». Позерство обеспечивало свидания. Так начал появляться разрыв между тем, во что я верил, и тем, как я жил.

Все стало еще сложнее, когда я пошел на работу. Первое время после окончания колледжа я был репортером в газете. Я работал со многими замечательными людьми, но также регулярно имел дело с негодяями и лжецами. Мне часто приходилось делать одолжения этим людям, чтобы получить то, что мне было нужно. Я узнал о преимуществах того, чтобы говорить не всю правду. Я научился манипулировать другими людьми и получать то, что хотел, не слишком беспокоясь о средствах достижения желаемого. По воскресеньям я ходил на мессу, а остаток недели делал то, что считал нужным для того, чтобы прожить.

Вот уже много лет я пытаюсь разрушить стену между тем, во что верю, и тем, что делаю. Помогает то, что теперь моя карьера связана с религиозным издательством; мои коллеги стали лучше, чем то окружение, с которым я имел дело в качестве репортера в Нью-Джерси. Но я все еще испытываю трудности. Порой что-то идет не так, и это расстраивает меня. Иногда я уверен, абсолютно уверен, что знаю, что люди должны делать, и я поражаюсь и обижаюсь, когда они делают что-то другое. Но, как бы трудно в это ни было поверить, временами я ошибаюсь. Иногда я поддаюсь этим чувствам обиды и мнительности и делаю несчастным не только себя, но и других людей.

Помогли две вещи. Первая – познание себя, особенно своих слабостей. Определенные вещи меня задевают. Некоторые мои реакции почти наверняка чрезмерны и неуместны и я пытаюсь следить за ними.

Вторая – поиск признаков Божьего присутствия в течение дня. Чтобы сломать стену между верой и жизнью недостаточно просто поступать правильно, преодолевая искушение пойти по «легкому пути». Это также вопрос поиска Бога во всем. Бог присутствует в церкви в воскресенье. Но Он также есть на рабочих встречах, на обеденном перерыве с другом, среди наших повседневных задач. Стоит только присмотреться.

Джим Мэнни

Источник: Общество Иисуса — Иезуиты в России и СНГ