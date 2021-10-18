Преображенская епархия вступила на Синодальный путь

Как мы уже сообщали, Папа Франциск провозгласил 10 октября инициативу Синодального пути, на который вступает вся Церковь, и в который призваны включиться все католические епархии мира и каждый верующий с его конкретной ситуацией в отдельности.

А о начале Синодального пути в Преображенской епархии на воскресной Мессе 17 октября объявил Владыка Иосиф Верт, назвав при этом Синод 2021-2023 гг. вероятно важнейшим событием в жизни Католической Церкви нашей эпохи после II Ватиканского Собора и попутно отметив знаменательный характер почти полного совпадения дат начала этих всецерковных форумов: дата официального открытия II Ватиканского Собор – 11 октября 1962 г., а 10 октября 2021 г. Папа Франциск объявил о начале Синода под девизом «Ради Синодальной Церкви». Верные призвали Святого Духа, исполнив хором гимн «О Сотворитель Дух, приди…», умоляя Его сопровождать Церковь на Синодальном пути.

В своей проповеди Владыка напомнил об инициативе повторения уроков II Ватиканского Собора, предпринятой в нашей епархии в 2012 г. Его целью было «пройти путем Собора» в настоящее время, поскольку находившаяся в 60-е годы прошлого века за «железным занавесом» Католическая Церковь в СССР была такой возможности лишена. Однако начинание «повторения уроков Собора» не удалось в той мере, в какой это было задумано, на что имелись и объективные, и субъективные причины. И вот теперь объявленный Папой Франциском Синодальный путь вновь дарит нам такую возможность. По убеждению Святейшего Отца, именно синодальность должна определять жизнь и миссию Церкви в третьем тысячелетии, именно синодальности ждет от Церкви Бог, и поэтому именно синодальность станет темой размышлений на ближайшие три года. Синодальность как «движение вместе» лучше всего показывает и воплощает природу Церкви как Народа Божия, странствующего и благовествующего. И это движение вместе будет совершаться от низшего до самого высшего уровня, от уровня епархий до вселенского. Чтобы благополучно пройти этим путем, необходимо вслушиваться в голос Святого Духа. Преосвященный Иосиф обратился в этой связи к положениям уже обнародованного подготовительного документа Синода «Ради синодальной Церкви: общение, участие и миссия», а в заключение призвал верных как можно более активно включиться в этот процесс распознавания и исследования, итоги которому, собрав предложения и пожелания от всех поместных Церквей, подведет Синод епископов через два года. Рим будет помогать поместным Церквам на Синодальном пути, присылая свои документы и материалы, однако оставляя при этом им изрядную долю инициативы и самостоятельности.