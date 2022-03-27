Преображенская епархия приняла участие в Покаянном богослужении под предстоятельством Папы (+ ФОТО)

В ночь с 25 на 26 марта 2022 года в Кафедральном соборе Преображения Господня состоялось участие католиков Новосибирска в Покаянном богослужении и обряде посвящения России, Украины и всего мира Непорочному Сердцу Марии.

Богослужение началось поздно вечером в 23:00 по новосибирскому времени (в 17:00 по римскому). В Кафедральном соборе столицы Сибири была организована трансляция Покаянного богослужения в рамках великопостной молитвенной инициативы «24 часа для Господа» из ватиканской базилики Святого Петра под предстоятельством Папы Римского Франциска.

На завершение Литургии Папа Франциск торжественно посвятил Россию, Украину и всё человечество Непорочному Сердцу Пресвятой Богородицы. В церемонии Акта посвящения к Папе Римскому присоединились все католические епископы мира, в том числе российские иерархи в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Иркутске.

В Новосибирске вместе с общиной Преображенской епархии в этом молитвенном предстоянии также принял участие Правящий епископ Иосиф Верт.

В завершение Акта посвящения новосибирцы, как и все российские католики, приняли благословение Папы как знак единства с собратьями во Христе по всему миру, через которое Господь, источник всякого подлинного единства, может даровать мир и процветание всем народам.

(Фото — ТВ «Кана»)