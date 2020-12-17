Премьер Великобритании пообещал не «запрещать Рождество» из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не собирается «отменять Рождество», но призвал британцев справлять его скромно, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал Sky News.

«Поэтому устройте себе маленькое Рождество, и, я боюсь, в этом году я действительно имею в виду маленькое. Но с вакциной и всеми другими мерами, которые мы предпринимаем, мы знаем, что к Пасхе дела в стране пойдут лучше», — сказал Джонсон.

Он добавил, что не собирается «отменять или запрещать Рождество». Вместо этого Джонсон посоветовал британцам максимально сократить число контактов за пять дней до ослабления ограничений, которое вступит в силу 23 декабря. С этого момента семьям можно будет собираться по трое в течение пяти праздничных дней.

Британский премьер также рекомендовал жителям страны по возможности ночевать у себя дома, повременить со встречами с пожилыми родственниками, если только те не сделали прививку, избегать скоплений людей на распродажах и не праздновать Новый год большими группами.