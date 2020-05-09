Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском, – сообщает Благовест-инфо.

Пресс-служба правительства Республики Армения передает, что в беседе с Папой «премьер-министр поблагодарил за усилия по смягчению социально-экономических последствий коронавируса и оказанию помощи уязвимым слоям общества и представил предпринятые правительством Армении шаги по борьбе с эпидемией».

Далее в пресс-релизе говорится, что «двусторонне была подчеркнута важность соблюдения мира, прекращения вооружения, поощрения и распространения культуры мира между народами в сегодняшнем мире». «В этом контексте премьер-министр Пашинян подчеркнул большое значение озвученного в прошлом месяце Папой Франциском призыва ко всеобщему прекращению огня, представил приверженность Армении мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и поблагодарил Его Святейшество за постоянную поддержку армянского народа и исторической справедливости.

Папа Франциск поздравил Никола Пашиняна с двухлетием пребывания на посту премьер-министра Республики Армения. Он с большим удовлетворением подчеркнул существующие братские отношения и непоколебимую связь между Римско-Католической и Армянской Апостольской Церквами. Папа Римский подтвердил свою позицию в вопросе Геноцида армян.

Собеседники высоко оценили роль армянской католической общины в жизни армянского народа. Двусторонне была подчеркнута готовность расширять двусторонние межгосударственные отношения», – отмечается в релизе.