Префект Конгрегации Восточных Церквей совершает поездку в Грецию

11 ноября началась пастырская поездка префекта Конгрегации Восточных Церквей кардинала Леонардо Сандри в Грецию. Визит организован представительством Святейшего Престола в Греции и проходит по приглашению Конференции католических епископов страны. Все церковные округа в Греции – как латинского, так и восточных обрядов – находятся в компетенции Конгрегации Восточных Церквей. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Во вторник 12 ноября в Афинах проходит рабочая встреча высокого иерарха с поместными епископами в монастыре отцов-капуцинов. В среду кардинала примет на аудиенции православный архиепископ Афинский Иероним, а также министр иностранных дел страны. Во второй половине дня кардинал Сандри совершит Святую Мессу в католическом Кафедральном соборе Афин и встретится со священниками и монашествующими.

Четверг 14 ноября будет посвящен Апостольскому экзархату для католиков византийского обряда. Кардинал посетит фонд «Паммакаритос», осуществляющий различные виды благотворительной деятельности, и другие пастырские структуры греко-католиков. Затем кардинал Сандри встретится с католиками Армянского ординариата и с сирийскими беженцами, которым оказывают поддержку связанные с армяно-католиками благотворительные организации.

В пятницу ватиканский иерарх отправится морским путем на Сирос, где расположена еще одна епархия латинского обряда. Запланирована Святая Месса в местном Кафедральном соборе. В субботу и воскресенье представитель Святейшего Престола посетит Салоники и встретится с Миссионерками милосердия (Сестрами Матери Терезы Калькуттской). Здесь кардинал также будет предстоятельствовать на Святой Мессе в Кафедральном соборе.