Префект Конгрегации Восточных Церквей побывал в Сирии с десятидневным визитом

Префект Конгрегации Восточных Церквей кардинал Леонардо Сандри завершил визит в Сирию, который начался 25 октября и охватил несколько городов. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В частности, иерарх посетил захоронение голландского иезуита Франса ван дер Люгда в Хомсе, убитого в 2014 году, и монастырь Мар Муса, обитель отца Паоло Далл’Олио, пропавшего в июле 2013 года.

Ватиканский прелат побывал в Маалуле, где расположен греческий православный монастырь Святой Феклы, — небольшую деревню, полностью населенную христианами, где до сих пор говорят на арамейском языке – языке Иисуса. Деревня была захвачена исламскими боевиками и впоследствии освобождена.

В Алеппо префект Конгрегации Восточных Церквей встретился с сотрудниками различных благотворительных организаций, а также с салезианцами, опекающими молодежь, – а ее ситуацию можно назвать критической, поскольку среди молодых людей отмечается рост алкогольной и наркотической зависимости и проституции. Обращаясь к сотрудникам каритативных организаций, кардинал отметил, что евангелизация должна осуществляться с любовью и без прозелитизма, поскольку мы являемся лишь «распорядителями блага, нам не принадлежащего». Кардинал выслушал свидетельства монашествующих. «Божья благодать преобразила наши страдания в возможность для человеческого и духовного роста», — рассказала одна из монахинь, работающая в местной больнице Святого Людовика.

В последний день своего визита, 2 ноября, в день Поминовения всех усопших верных, кардинал Сандри помянул жертв войны в Сирии и жертвователей, благодаря которым «удалость излить на израненный народ каплю бальзама для утешения и исцеления – как внутреннего, так и внешнего».

Одновременно с пребыванием кардинала Сандри в Сирии произошло еще одно событие: 30 октября в Латакии открылась выставка «Франциск и султан», которая была изначально подготовлена для фестиваля «Митинг дружбы народов» в Римини, а затем – в марте этого года — вновь предложена в Москве, в рамках Межрелигиозного молодежного форума, и одним из ее организаторов выступил культурный центр «Покровские ворота». Его руководитель Жан-Франсуа Тири, который отправился в Сирию для презентации выставки, пояснил: «За последние годы мне посчастливилось несколько раз побывать в Сирии с поддержкой разных культурных инициатив. Конечно, наши общества разнятся, но есть и объединяющий фактор: и здесь, и там на протяжении многих веков относительно мирно сосуществовали, обогащая друг друга, разные конфессии и религии. К сожалению, продолжительные военные действия на территории Сирии и присутствие террористических и фундаменталистских групп пошатнули прежний уклад жизни. Когда я предложил выставку ассоциации ʺPro Terra Sanctaʺ и местным францисканцам, они сразу увидели в ней инструмент для возобновления диалога».

Проект удалось осуществить благодаря фонду «Помощь Церкви в беде» и содействию Министерства культуры Сирии. В ближайшие месяцы выставка будет перемещаться по всей стране.

В презентации выставки на первом ее этапе – в Латакии – принял участие Мадж Сарем, ответсвенный за культурную деятельность в этом городе. В интервью местному телевидению Сарем сказал: «Выставка свидетельствует о том, что общение есть основа цивилизации и культуры. А нам в Сирии очень нужно общение, чтобы воссоздать нашу страну, так пострадавшую от войны».