Предстоятель Вселенской Церкви объяснил своей пастве как следует идти по Синодальному пути

В полдень 18 сентября Папа Франциск встретился на частной аудиенции в Зале Павла VI с верными Римской епархии, посвятив своё выступление Синодальному пути, по которому Церковь собирается пройти с октября 2021 по октябрь 2023 года.

Апостолы Пётр и Павел были верными учениками Святого Духа: их служение язычникам ярко демонстрирует, что христианство всегда должно быть «человечным и очеловечивающим», примиряющим различия и расстояния, превращая их в родство и близость. Во имя Бога никого нельзя дискриминировать, подчеркнул Преемник Святого Петра: «кафоличность» (вселенскость) подразумевает широкое, гостеприимное поле, не очерченное границами.



Быть Церковью означает входить в широту Бога, подчеркнул Епископ Рима. В апостольской общине было место для разных точек зрения и ожиданий, но все они являлись знамениями послушания Святому Духу и открытости Его голосу: кульминацией дискуссии стал Иерусалимский собор. Тогда речь шла о признании свободы действий Бога и отсутствия препятствий, которые могли бы помешать Ему достичь сердец людей, чтобы их спасти. В итоге в принятии решений центральное место было уделено Святому Духу. С другой стороны, отметил Предстоятель Вселенской Церкви, всегда есть искушение ходить в одиночку, следуя некой «замещающей экклесиологии»: якобы после Вознесения Господь оставил пустоту, которую нужно заполнить. Однако слова Иисуса совершенно ясны: по Его молитвам Небесный Отец дарует верующим Святого Духа Параклита, Который пребудет с ними вовек. Синодальная (Соборная) Церковь есть Таинство этого обетования, и оно проявляется в близости со Святым Духом и грядущим миром. Споры будут всегда, но решения нужно искать, предоставляя слово Богу и Его голосам, звучащим в среде Народа Божия, следуя путём, обозначенным в Деяниях Апостольских.

Святейший Отец процитировал известного композитора Густава Малера, который утверждал, что «верность традиции заключается не в поклонении пеплу, а в сохранении огня». Нельзя сохранить «залог веры», не развивая его: церковная традиция – это заквашенное, постоянно поднимающееся тесто, и Синодальный путь на епархиальном уровне подразумевает участие всех крещёных, обладающих непогрешимым «чувством веры» (sensus fidei) в их персональной и общинной пророческой миссии.



Итак, необходимо воспитывать в себе готовность к сюрпризам Святого Духа и внимать Ему открытым, внимательным сердцем, подчеркнул Папа Франциск в заключение: «В это время пандемии Господь побуждает миссию Церкви стать таинством заботы».