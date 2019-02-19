Предстоятель УГКЦ совершит Божественную Литургию в Софии Киевской

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Верховный архиепископ Святослав Шевчук совершит 7 апреля, в праздник Благовещения, Божественную Литургию в киевском соборе Св. Софии, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Департамент информации УГКЦ.

«Хочу поделиться с вами большой радостью, — заявил Блаженнейший Святослав 17 января, по окончании воскресной Литургии в Воскресенском архикафедральном соборе УГКЦ в Киеве. — На нашу просьбу на этой неделе я получил сообщение от министра культуры Украины Евгения Нищука, что 7 апреля, на праздник Благовещения, мы сможем совершить Божественную Литургию в соборе Святой Софии в Киеве… Всех вас сердечно приглашаю присоединиться к этому событию… Также я торжественно объявляю паломничество всей нашей Церкви к собору Святой Софии в Киеве 7 апреля сего года».

Поскольку старинный храм не сможет вместить всех, кто может захотеть прийти на богослужение, на Софийской площади перед собором будут установлены видеомониторы и все смогут принять участие в Литургии, а также приступить к Исповеди и Причастию.

Храм Святой Софии Киевской был построен в первой половине XI века, согласно летописи, князем Ярославом Мудрым. Со времен Древней Руси храм был кафедрой Киевских митрополитов.

Сейчас храм является частью Национального историко-архитектурного заповедника «Киево-Печерская лавра» и находится в ведении Министерства культуры Украины. София Киевская принадлежит к культурному наследию ЮНЕСКО, поэтому регулярные еженедельные богослужения там невозможны. Службы проходят в храме только по праздникам.