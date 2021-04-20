Предстоятель УГКЦ: пусть звон колоколов восторжествует над оружием

Блаженнейший Святослав выразил надежду, что конфликт на востоке Украины будет урегулирован дипломатическим путём.

Верховный архиепископ Киевский и Галичский Святослав Шевчук поблагодарил Папу Франциска за призыв к миру на востоке Украины, который прозвучал из Ватикана в воскресенье во время полуденной молитвы «Царица Небесная». Папа сказал, что он с большой тревогой следит за событиями в этом регионе, где участились случаи нарушения режима прекращения огня и наблюдается рост военной активности. Речь идет о трагедии, пояснил Блаженнейший Святослав в интервью Vatican News: «Мы так надеялись, что война прекратится, что можно будет по-настоящему найти политическое, дипломатическое решение для этого конфликта, потому что все мы знаем, что в данной ситуации не может быть военного решения». Иерарх подчеркнул, что украинский народ испытывает страх «из-за очень высокого сосредоточения российских подразделений на украинской границе, и есть опасения прямого вторжения этих войск на территорию Украины».

Глава УГКЦ добавил, что ситуация усугубилась из-за пандемии. Если раньше люди с оккупированных территорий могли перемещаться на территорию, контролируемую Украиной, чтобы получить пенсию или гуманитарную помощь, то со вспышкой коронавируса пропускные пункты были закрыты.

Предстоятель украинских грекокатоликов обратился с воззванием о примирении и мире: «Нет войне! Сложите оружие! Как говорил Святейший Отец Франциск, войной ничего нельзя добиться, но можно потерять все. Пусть разум, диалог, также дипломатический, возобладает над соблазном применять оружие для решения любых проблем в международной политике». Отметив, что украинские православные и католики восточного обряда скоро будут праздновать Пасху, иерарх выразил надежду, что «звон колоколов восторжествует над выстрелами».



Источник: Vatican News