Предстоятель УГКЦ: пусть звон колоколов восторжествует над оружием

Предстоятель УГКЦ: пусть звон колоколов восторжествует над оружием

Апрель 20, 2021

Блаженнейший Святослав выразил надежду, что на востоке Украины будет урегулирован дипломатическим путём.

Верховный архиепископ Киевский и Галичский поблагодарил Папу Франциска за призыв к миру на востоке Украины, который прозвучал из Ватикана в воскресенье во время полуденной молитвы «». Папа сказал, что он с большой тревогой следит за событиями в этом регионе, где участились случаи нарушения режима прекращения огня и наблюдается рост военной активности. Речь идет о трагедии, пояснил Блаженнейший Святослав в интервью Vatican News: «Мы так надеялись, что война прекратится, что можно будет по-настоящему найти политическое, дипломатическое решение для этого конфликта, потому что все мы знаем, что в данной ситуации не может быть военного решения». Иерарх подчеркнул, что украинский народ испытывает страх «из-за очень высокого сосредоточения российских подразделений на украинской границе, и есть опасения прямого вторжения этих войск на территорию Украины».

Глава добавил, что ситуация усугубилась из-за пандемии. Если раньше люди с оккупированных территорий могли перемещаться на территорию, контролируемую Украиной, чтобы получить пенсию или гуманитарную помощь, то со вспышкой коронавируса пропускные пункты были закрыты.

Предстоятель украинских грекокатоликов обратился с воззванием о примирении и мире: «Нет войне! Сложите оружие! Как говорил Святейший Отец Франциск, войной ничего нельзя добиться, но можно потерять все. Пусть разум, , также дипломатический, возобладает над соблазном применять оружие для решения любых проблем в международной политике». Отметив, что украинские православные и католики восточного обряда скоро будут праздновать Пасху, иерарх выразил надежду, что «звон колоколов восторжествует над выстрелами».


Источник: Vatican News

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