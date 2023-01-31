Представители конфессий обменялись опытом социального служения на Рождественских чтениях

Круглый стол «Социальное служение религиозных общин – межконфессиональный обмен опытом» состоялся 26 января в рамках XXXI Международных образовательных Рождественских чтений. Подробности сообщает «Благовест-инфо».

Встречу представителей разных христианских конфессий в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) возглавил протоиерей Максим Плетнев, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании Епархиального отдела по благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии, при кураторстве сотрудника ОВЦС Маргариты Нелюбовой.

С первым сообщением выступил Константин Бендас, епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской, президент Фонда поддержки христианской культуры, науки и образования. Он сразу предупредил, что не собирается говорить об успехах протестантских организаций в борьбе с алкоголизмом и наркоманией, а сосредоточился на проблемах и задачах. Бендас напомнил, что за годы религиозного возрождения в России возникло без малого 500 реабилитационных центров, созданных протестантами, но по сравнению со все возрастающей численностью страдающих химическими зависимостями это очень мало. Если еще учесть производство новых наркотиков, то станет ясно, что «мы не поспеваем в социальной сфере, мы только догоняем, помогая некоторым пострадавшим». Бендас считает, что недостаточно только специальных церковных структур, которые занимаются социальным служением; необходимо в любой конфессии «научить вдохновлять всех людей на служение, чтобы каждый христианин не ограничивался узкими общинными рамками … и занимался добрыми делами», чтобы для каждого это служение стало жизненной потребностью и образом жизни.

Алессандро Салаконе, представитель Общины св. Эгидия в России, посвятил сообщение проблеме отношения общества к пожилым людям, которая чрезвычайно обострилась в период пандемии. Очевидно, что старики, особенно бедные и бездомные, стали первой жертвой пандемии, и не только из-за физических страданий, но и из-за одиночества, они «были заброшены обществом и иногда – церквами». По словам Салаконе, во время пандемии в обществе все больше распространялось представление о том, что старикам место в домах престарелых. Но, как говорится, «Бог создал семью, а человек – стационарные учреждения», и христианам нужно инициировать пересмотр отношения общества к старикам. Шаги в этом направлении уже сделаны в Италии: в ответ на обращение сотен тысяч людей была создана комиссия экспертов, которая разработала «Хартию прав пожилых людей и обязанностей общества по отношению к ним», документ станет основой законодательных изменений. Таким образом, пандемия обострила понимание того, что «без стариков нет будущего», выявила необходимость новых практик, идей и форм сотрудничества в заботе о стариках. «Из кризиса не выходят такими же – либо лучше, либо хуже. Если мы не сможем стать лучше, то встанем на путь саморазрушения», – отметил представитель Общины св. Эгидия.

Проблема отношения к старшему поколению не менее актуальна для России. Нина Белякова, психолог-консультант центра «Встань», подтвердила, что сейчас родственники гораздо легче стали отдавать своих пожилых из семей в пансионаты. Она работает с пожилыми людьми, с больными деменцией в пансионатах Подмосковья: обучает персонал, проводит индивидуальную и групповую терапию, придавая особое значение «духовной составляющей», помогает «на финишной прямой привести в порядок свою жизнь». По ее словам, многие из подопечных впервые услышали о Боге в пансионате, узнали, как молиться за близких. «Да, пожилые сейчас на обочине жизни, но нужно говорить об этом в церкви, с молодежью, преподавать в семинариях [работу с пожилыми]», – уверена психолог.

Не только старики, но и люди с физическими и ментальными нарушениями нуждаются в особом внимании. Елена Посланчик, сотрудник католической благотворительной организации «Каритас», рассказала об эксклюзивном проекте в Петербурге – это Центр дневного пребывания для людей, имеющих особые потребности, «Дом епископа Малецкого», названный в честь подвижника, который до революции основал ряд образовательных и социальных проектов для людей с особенностями развития. В орбите постоянной заботы «Дома Малецкого» – около 50 подопечных, от 15 до 60 лет. Для этих людей работают мастерские, студии, творческие объединения, проводятся конкурсы, экскурсии и т.д.. Миссия «Дома Малецкого» – «стать примером взаимодействия на равных общества и людей с инвалидностью и способствовать развитию диалога между ними». Слоган проекта – «Мы одинаково разные на одной планете».

Елена Садикова, директор Кризисного центра для женщин «Китеж», который работает на подворье Новоспасского монастыря, подвела итоги работы за 10 лет. Каждый год этот центр, включающий три убежища, принимает больше 200 женщин и детей. «Взаимодействие идет, невзирая на религиозную принадлежность: христианские приюты принимают мусульманок», – отметила докладчица, подчеркнув, что важно учитывать особенности менталитета жителей исламских регионов. «Китеж» входит в неформальное сообщество из 71 негосударственного приюта, которое включает НКО, религиозные приюты (православные, протестантские, неоевангелические и мусульманские) и волонтерские объединения, активно занимается обучением коллег в разных регионах. «Героический труд», – отозвался на доклад Садиковой о. Максим Плетнев, услышав о многочисленных проблемах кризисных центров, начиная от финансирования и кончая взаимодействием с правоохранительными органами. В заключение директор «Китежа» показала новый приют, построенный в Ростове благодаря помощи одной из организаций, встреченной на Рождественских чтениях два года назад. «Это взаимодействие приносит вот такие ощутимые плоды», – сказала она.

Диакон Микаел Парсаданян, руководитель юридической службы Российский и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), представил сообщение о разнообразном социальном служении ААЦ: это и систематическая помощь малоимущим, организация питания для нуждающихся, помощь сети приютов для бездомных «Ной». До пандемии удавалось проводить мероприятия для маленьких тяжелобольных пациентов центра Блохина и центра Димы Рогачева. Еще одна грань социальной работы – это забота о сохранении семей: священнослужители беседуют с проблемными семьями, чтобы их сохранить. В настоящее время усилия прихожан и клириков епархии сосредоточены также на оказании гуманитарной помощи жителям Арцаха, которые оказались на острие военного конфликта.

Николай Юханов, представитель Ассирийской Церкви Востока, рассказал о социальной и проектной деятельности этой сравнительно небольшой христианской общины (в Москве ассирийцев около 6 тыс., а во всей России еще 10-15 тыс.), которая (деятельность) «больше обращена вовнутрь». Эта забота проявляется и в изучении и популяризации истории Церкви Востока, в сохранении памяти о мучениках древности и о погибших в Великой Отечественной войне; составляется также мартиролог ассирийцев, погибших в жерновах репрессий ХХ века, собираются материалы к биографическому словарю ассирийцев в России. Прихожане церкви оказывают гуманитарную помощь христианам Сирии, Ирака, Украины – единоверцам, которые оказываются в России, осуществляют материальную поддержку малообеспеченных, беженцев, устраивают благотворительные обеды. В сотрудничестве с ОВЦС представители Ассирийской Церкви Востока участвовали в благотворительных инициативах фонда «Подари жизнь».

Юлия Зайцева