Предсеминария во имя св. Пия X покинет стены Ватикана

Святейший Престол принял решение перенести предсеминарию во имя св. Пия X «за пределы стен Ватикана, чтобы, среди прочего, помочь юным учащимся быть ближе к местам, где они учатся и проводят досуг». Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

По сообщению Зала печати Ватикана, «эта гипотеза изучалась в течение некоторого времени», и во время недавней аудиенции Папа Франциск сообщил ректору церковного интерната о. Анджело Маджистрелли «решение о том, что начиная с сентября этого года предсеминария перенесёт свою резиденцию в удобное для неё место за пределами Ватикана».

В коммюнике пресс-службы Святейшего Престола отмечается, что Папа Франциск выразил глубокую признательность о. Маджистрелли за работу, проделанную в течение 75 лет с момента основания учреждения, признав ценность её воспитательной миссии. Святейший Отец попросил, чтобы пресеминария «могла и далее продолжать ценное литургическое служение, которое несут воспитанники в базилике Святого Петра в Ватикане». Речь идёт о «новом этапе в жизни и деятельности предсеминарии во имя св. Пия X, что несомненно откроет новые возможности для её роста и развития, особенно в контексте продвижения призваний к священному служению».

Ватиканская предсеминария во имя святого Пия X – это церковное учебное заведение, деятельность которого направлена на распознание призваний к священству. Основатель интерната итальянский священник Джованни Фольчи реализовал настоятельное желание Папы Римского Пия XII, чтобы в соборе Святого Петра проводилась торжественная и достойная литургическая служба для священников и паломников со всего мира. За годы существования предсеминария, расположенная рядом с базиликой, стала колыбелью для почти двухсот призваний к священству и монашеству, а также наставником для многих глубоко верующих мирян. Эта община принимает подростков из Италии и со всего мира: в их распорядке дня, кроме учёбы, спорта, культурных и развивающих мероприятий, – ежедневное литургическое служение министрантов в базилике Святого Петра.

14 октября 2020 года в Ватикане открылся судебный процесс по делу 28-летнего итальянского священника, бывшего воспитанника предсеминарии Габриеле Мартинелли, который обвиняется в предполагаемом злоупотреблении несовершеннолетними: в этом месяце проходит десятое слушание. Мартинелли предположительно совершал насилие в возрасте от 14 до 20 лет. По упомянутому делу проходит также бывший ректор учреждения 71-летний о. Энрико Радиче: ему вменяется укрывательство фактов и препятствование судебному расследованию. Оба священника отрицают предъявленные им обвинения.