Председатель ОВЦС выступил в Вашингтоне на Международном саммите по вопросам религиозной свободы

14 июля 2021 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выступил с докладом на заседании Международного саммита по вопросам религиозной свободы, проходящем в Вашингтоне (США), сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Участниками встречи стали политические, общественные и религиозные деятели со всего мира, в том числе представители Поместных Православных Церквей, Римско-Католической Церкви, Древних Восточных Церквей и различных протестантских деноминаций.

Митрополита Волоколамского Илариона представил участникам мероприятия президент правозащитной христианской организации The Open Doors USA Дэвид Карри, отметив многочисленные усилия, предпринимаемые председателем ОВЦС в области защиты христиан.

Выразив благодарность организаторам саммита и руководству организации Open Doors за приглашение, митрополит Иларион отметил: «Сегодня во многих странах в той или иной мере нарушается свобода вероисповедания. В некоторых регионах мира христиан убивают, изгоняют из домов, оскверняют их храмы и святыни. Эта ситуация вызывает у нас крайнее беспокойство».

В своем выступлении председатель ОВЦС затронул, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке: «Стремительное сокращение христианского населения заметно даже в тех ближневосточных странах, где христиане и мусульмане жили вместе на протяжении веков, как, например, в Ливане. В Сирии в тех регионах, которые были захвачены экстремистами, христиане подвергались жесточайшим гонениям. Подобные же процессы происходят и в Ираке, где за последние 18 лет количество христиан сократилось с полутора миллионов до менее чем ста пятидесяти тысяч. Практически полностью исчезло христианское население и в Ливии», – констатировал архипастырь.

Митрополит Иларион отметил, что подобная ситуация характерна для тех стран Ближнего Востока, где был нарушен имевшийся многовековой баланс между религиозными общинами. «В некоторых из этих государств существовавшие режимы были свергнуты с использованием внешних сил, после чего было обещано установление демократии. Однако демократии до сих пор нет ни в Ираке, ни в Ливии. Эта ситуация является крайне тяжелой для христиан, поскольку именно они стали первыми жертвами организованных извне политических катаклизмов», – сказал архипастырь.

В своём выступлении владыка Иларион констатировал, что центр гонений на христиан постепенно сдвигается в некоторые страны Африки, в частности, Нигерию и Эфиопию, где приверженцев христианской религии убивают, а церкви разрушают. «Хотел бы выразить надежду, что представленные здесь сегодня религиозные и правозащитные организации смогут сформировать единый фронт для предоставления защиты и оказания помощи гонимым христианам Ближнего Востока и Северной Африки», – отметил иерарх.

В продолжение выступления председатель ОВЦС рассказал участникам саммита о непростой ситуации на Украине, где православными себя называют сразу две религиозные группы с похожими названиями: Украинская Православная Церковь и Православная Церковь Украины.

В заключение своего выступления председатель ОВЦС призвал к созданию общего фронта в защиту прав верующих во всех странах мира, где эти права нарушаются.