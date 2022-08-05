Председатель ОВЦС встретился с секретарем Св. Престола по отношениям с государствами

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился с секретарем Святейшего Престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Встреча прошла в четверг 4 августа в Апостольском дворце в Ватикане.

«В ходе продолжительной беседы обсуждались текущие вопросы, касающиеся взаимоотношений Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви», — говорится в сообщении Службы коммуникации ОВЦС.

Митрополит Антоний находится в Риме с архипастырским визитом по делам Администрации приходов Русской Православной Церкви в Италии.