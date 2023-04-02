Празднование Вербного воскресенья в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

Сегодня Вселенская Церковь вспоминает вход Христа Господа в Иерусалим для исполнения Пасхальной Тайны. Это событие знаменует начало Страстной Недели.

В Кафедральном соборе Преображения Господня Епископ Иосиф Верт совершил праздничную Мессу Вербного воскресенья, в которой приняли участие верующие Новосибирска. Преосвященному Владыке сослужили настоятель собора о. Григорий Федосеев, эконом епархии о. Александр Деппершмидт и директор Культурного центра «Иниго» о. Янез Север, SJ. В богослужении также принимали участие учащиеся Санкт-Петербургской Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов».

В проповеди после чтения Евангелия Страстей Господних отец Григорий Федосеев, в частности, напомнил, что нынешний праздник, если так можно выразиться, есть горький праздник. Он и радостный, и скорбный одновременно. Мы празднуем Вход Господень в Иерусалим, вход под радостные возгласы Его учеников, именующих Его Царем. И, вместе с тем, мы с тою же торжественностью зачитываем Евангелие Страстей Господних. В этом поразительном контрасте наши сердца соприкасаются, хоть и в незначительной степени, с тем, что, вероятно, пережил Сам Иисус, когда Он, входя в Иерусалим, одновременно и радовался вместе с учениками, и плакал об этом городе. Господь разрешает приветствовать Себя возгласами «Осанна!», хотя хорошо знает, что вскоре раздастся крик: «Распни Его!». Народ ожидал победоносного Мессию, и эти ожидания особенно обостряются в связи с иудейской Пасхой, а Он приходит, чтобы отпраздновать совсем другую Пасху, пожертвовав Собой. Народ грезит о победе над Римом силой меча, а Он приходит, чтобы одержать победу на Кресте. Что же произошло с людьми, которые ещё недавно кричали Христу «Благословен Грядущий во имя Господне»? Они следовали образу Мессии, а не Самому Мессии. Они – как и теперь – по-мирскому удивлялись Христу, но не были готовы изумляться. В Господе и Его Пасхе поражает то, что Он достигает славы через предельное самоуничижение. Он побеждает, принимая страдания и смерть – а как раз этого мы в нашем стремлении к восхищению и успеху стараемся всеми силами избегать. Иисус пошел на это нас ради, желая погрузиться в глубины нашего земного опыта, нашего существования, того зла, с которым нам приходится иметь дело. Желая стать максимально близким к нам, разделить с нами наши страдания, нашу смерть. Его любовь прикоснулась также и к тому, чего мы больше всего стыдимся. И, таким образом, благодаря Голгофе, Он дал нам понять, что мы больше не одиноки…



О богослужении Вербного воскресенья в Кафедральном соборе г. Новосибирска, состоявшемся 2 апреля 2023 года, рассказывает фоторепортаж Студии «Кана»: