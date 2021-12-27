Празднование Рождества в приходах Преображенской епархии (ФОТОГАЛЕРЕЯ)

Празднование Рождества в приходах Преображенской епархии (ФОТОГАЛЕРЕЯ)

Декабрь 27, 2021

Торжество Воплощения Предвечного Божия Слова прокатилось по бескрайним пространствам Преображенской епархии. Предлагаем нашим читателям этот праздничный фоторепортаж, составленный по материалам приходских соцсетей, который рассказывает о том, как верные католики встречали Христово в некоторых регионах: Екатеринбурге и Челябинске, Сургуте и Омске, Томске и Томской области, Славгороде и Кемерове…

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