Празднование Рождества в приходах Преображенской епархии (ФОТОГАЛЕРЕЯ)

Торжество Воплощения Предвечного Божия Слова прокатилось по бескрайним пространствам Преображенской епархии. Предлагаем нашим читателям этот праздничный фоторепортаж, составленный по материалам приходских соцсетей, который рассказывает о том, как верные католики встречали Рождество Христово в некоторых регионах: Екатеринбурге и Челябинске, Сургуте и Омске, Томске и Томской области, Славгороде и Кемерове…