Праздник Светлой Пасхи католики Москвы встречали дома (+ФОТО)

В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус и, став посреди, говорит им: «мир вам» (Ин 20,19).

В этом году огромное множество католиков во всех уголках земного шара отпраздновали Светлое Христово Воскресение в непривычной атмосфере тишины и уединенной домашней молитвы. Между тем, именно эта обстановка напоминает ту, в которой Спаситель явился Своим собравшимся за «закрытыми дверями» ученикам в самый день Воскресения. Правда, мы теперь сидим по домам не из-за боязни преследований, а из-за свирепствующего по всему миру вируса. Но, возможно, именно изоляция домашней молитвы позволила нам исключительно глубоким образом соприкоснуться с Христом, Его смертью и Воскресением. В этом году нас не отвлекало то, к чему мы так привыкли – к множеству народа, громким праздничным приветствиям, водовороту слов и суеты, – а потому нам выпала счастливая возможность по-особенному, в сокровенности наших сердец, пережить Благую Пасхальную Весть.

Тишина может стать донельзя красноречивой, молчание может заменить тысячи слов. Великий Четверг, Великая Пятница и Великая Суббота в этом году прошли в сгустившейся тишине: мы молились по домам, участвуя в богослужениях онлайн. Так ведь и Иисус встретил Свою последнюю земную Пасху не среди толпы, которая несколькими днями ранее приветствовала Его криками «Осанна», а в весьма узком кругу ближайших учеников. Его Воскресение и вовсе прошло без свидетелей, а когда Он, Воскресший, пришел к уединившимся в горнице ученикам, о чём они в тот час молились? А о чем молились в эти дни мы?

Утром Великой Субботы я пришла в храм. Там было очень мало людей: священник, занявший свое место в конфессионале, и несколько пришедших на исповедь верующих. Совершилась краткая церемония освящения пасхальной пищи. А над всем происходящим царила подсвеченная багрово-красным фигура Христа Распятого. В ночь Навечерия Пасхи мы не стояли, как обычно, у стен собора и не наблюдали, как благословляют новый огонь и возжигают Пасхал, мы не входили в храм со свечами в руках и не делились Светом друг с другом. Зато многие из нас в домашней обстановке, откликнувшись на призыв председателя Комиссии епископских конференций Европейского союза кардинала Жана-Клода Холлериша и председателя Совета епископских конференций Европы кардинала Анджело Баньяско, выставили в знак надежды горящие свечи в окнах наших квартир.

Мы прильнули к экранам компьютеров и гаджетов, чтобы участвовать в Мессе Святой Пасхальной Ночи под предстоятельством нашего архиепископа Павла Пецци, и эта молитва объединила такое множество людей, какое не может вместить ни один построенный людьми храм. Нас же объединила Церковь, главой которой является Сам Иисус. Это тот Храм, который никому не под силу разрушить. Мне кажется, мы еще никогда так не молились: мы не просто вслушивались в слова Евангелия, мы действительно стали участниками тех событий, мы молились вместе с Его учениками, переживая вместе с ними радость от встречи с Воскресшим. И мне так хочется поделиться с окружающими своей искренней радостью, приветствуя их идущим из глубины сердца возгласом: «Христос воскрес!».

Ольга Дубягина,

наш внештатный корреспондент

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