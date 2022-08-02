Праздник Прощения

Что позволяет нам жить в мире с окружающими? В чем секрет? Этот секрет не в силе, а в прощении!

Конфликты в человеческих отношениях является неизбежными: конечно же, их можно и нужно предотвратить, но это не всегда возможно.

Что же позволяет нам возобновить мирную жизнь со всеми и восстановить безмятежные отношения с ближними? Прощение! Умение прощать! Это — учение Иисуса, показывавшего пример своим ученикам: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. 6, 12), Который даже простил на Кресте убийцам своим: «Отче! Прости им!» (Лк. 23, 34).

Учение, которое очень хорошо понимал святой Франциск Ассизский, и который сделал прощение одной из главных целей своей жизни. Ибо он, получивший Божье прощение, его отдал братьям и сестрам, которых встречал по своей дороге, а также всем тварям! Таким образом, святой Франциск примирился с самим собой, с Богом, с братьями и сестрами, со всем творением: и жил в мире.

Бог, как всегда, сделал первый шаг навстречу Франциску, и, в свою очередь, Франциск сделал первый шаг к себе, смиренно признавая свою ошибку и грех, а получая взамен бесконечные милости от Господа и Его великую любовь, любовь прощения.

Франциск отказался от гордыни в корне всех грехов и конфликтов и стал смиренным: и теперь, полностью примирившись, он мог, прощая и получая прощение, жить в мире со всеми, идя всем навстречу, делая уже к каждому этот первый шаг.

2 августа отмечается «Праздник прощения», связанный с праздником «Святой Марии Ангелов у Порциункулы». Порциункуле посвящена Францисканская Община дальневосточного города Уссурийска, которая основала там социальный центр «Тау».

Порциункула («небольшая часть земли») — эта небольшая церквушка за стенами городка Ассизи, она была свидетелем рождения Францисканского Ордена, а также Ордена Кларисс. Кроме того, с ней связано установление так называемой «Индульгенции Порциункулы — Индульгенции прощения Ассизи».

История «индульгенции Порциункулы» описана в «Грамоте» Теобальда, епископа Ассизского: «Ночью Года Господня 1216 в церквушке Порциункула Франциск был погружен в молитву и в созерцание, как вдруг неожиданно по церкви разлился ярчайший свет. Франциск увидел над престолом Христа, облеченного в свет, а у Его десницы Его Пресвятую Матерь. Они были окружены множеством ангелов. Франциск безмолвно поклонился в землю своему Господу. Они спросили у него, чего он желает для спасения душ. Франциск незамедлительно ответил: Отче Пресвятой, хоть я убогий грешник, прошу Тебя: даруй каждому, кто раскаялся, исповедался и пришел в эту церковь, щедрое и великое прощение, чтобы полностью была отпущена вся их вина». «Брат Франциск, то, о чем ты просишь, — великое дело, — сказал ему Господь. – Но ты достоин самого большего, и самого большего получишь. Итак, я принимаю твою просьбу, но при условии, что ты попросишь у Моего викария на земле, от имени Моего, об этой индульгенции». Франциск незамедлительно предстал перед Папой Гонорием III, который в то время пребывал в Перудже, и чистосердечно поведал ему о своем видении. Папа выслушал его со вниманием и после некоторых колебаний дал своё одобрение».

Прощение, полученное от Бога и дарованное братьям и сестрам — одна из характерных черт духовности и францисканского призвания. Бездомным людям, пришедшим в приют центра «Тау», тоже надо научиться прощать: забыть гордыню и смиренно сделать первый шаг навстречу друг другу: а также к себе самому!

На самом деле нелегко простить себе свои ошибки прошлого, которые часто приводили к разрушению собственной жизни и отношений с близкими и дорогими людьми: ошибки, из-за которых пришлось жить на улице. Это нелегко, но таков путь, который нужно предпринять, чтобы принять реальность и примириться с ней: примириться с другими, с самим собой и с Богом; чтобы снова были открыты врата сердец, отношений, жизни, Рая.

Потому что, отдавая, мы получаем. Потому что, прощая, мы будем прощены. Счастливого «Праздника прощения!».



Брат Стефано Инверницци, OFM