Праздник Первого Причастия в приходе Екатеринбурга (+ ФОТО)

В воскресенье 2 июня, когда Католическая Церковь в России отмечала Торжество Тела Крови Христовых, в екатеринбургском приходе святой Анны пятеро юных прихожан приняли свое Первое Причастие.

Этому праздничному дню предшествовала подготовка в семьях и воскресной школе. В торжественной Литургии участвовали дети вместе с родителями, гостями и всеми нашими прихожанами, которые готовили храм и алтари в приходском дворе к последующей после Литургии Евхаристической процессии.

Торжество закончилось праздничным чаепитием в стенах воскресной школы — таким образом завершая и очередной учебный год.

Сердечно поздравляем ребят, принявших Первое Причастие, их родителей и всех прихожан с этим праздничным событием. Выражаем также благодарность всем, кто подготавливал это Торжество и сопровождал детей молитвой.



С. М. Ирина Чичерова SAC

Фото предоставила Юлия Поротникова