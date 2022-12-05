Праздник «Миколайки» в Епархиальном Детском досуговом центре (+ ФОТО)

В минувшее воскресенье, 4 декабря — в преддверии дня Святого Николая — в Епархиальном Детском досуговом центре им. Гертруды Детцель при участии культурно-просветительской организации «Дом Польский в Новосибирске» состоялся праздник «Миколайки».

«Миколайки» ежегодно отмечают в Польше 6 декабря. История праздника ведёт своё начало с давних времен — в этот день католики почитают память Святого Николая, покровителя путешественников и детей.

Святой Николай, по преданию, совершил множество добрых дел: спас от гибели впавшую в нищету семью, заступался за несправедливо осужденных, избавлял от гибели мореплавателей и утопающих, вызволял из темниц пленников, воскрешал умерших, помогал голодным и сирым. Поэтому с течением времени история его жизни обросла многими легендами, а сам праздник наполнился историями о добрых чудесах.

По традиции в этот день Св. Николай (в Польше — Св. Миколай) ‘приносит’ ночью подарки детям и взрослым. Поэтому накануне родители — детям, а взрослые — друг другу стараются незаметно положить подарок под подушку или в другое место: под кровать, на подоконник и так далее.

Наш праздник для гостей начался с кружки ароматного и горячего ягодного пунша, бутербродов и пирогов, которые приготовили сказочные эльфы. Всем необходимо было хорошо подкрепиться перед тем, как отправиться в приключение, наполненное веселыми заданиями, играми, песнями и танцами. Не обошлось в этот день и без визита самого виновника торжества, который, несмотря на возникшие сложности, все же сумел долететь к нашим ребятам. А по завершении «Миколаек» дети, конечно же, обнаружили в традиционных сапожках вкусные конфеты.



Информация и фото – от Натальи Губиной