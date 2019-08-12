Православно-католический документ о роли мирян

Североамериканский богословский православно-католический консультационный совет обнародовал документ «Призвание и миссия народа Божьего: род избранный, царственное священство, народ святой». Он посвящен миссии мирян и их роли в осуществлении соборности на всех уровнях.

Документ совместного богословского совета выражает новый подход к экуменическому диалогу: вместо того, чтобы вместе обсуждать проблему, мешающую полному единству между Церквами, католические и православные теологи обсуждают вызовы, стоящие перед обеими Церквами. В данном случае речь идет о проблеме клерикализма и роли мирян в свете экклесиологии, рассматривающей Таинство Крещения как основу призвания и служения каждого христианина, будь то священнослужитель или мирянин.

В документе, для разработки которого потребовалось пять лет, отвергается противопоставление духовенства мирянам: миряне должны иметь возможность высказаться, хотя – подчеркивается в тексте – в синодальном процессе на поместном уровне распознавание и окончательные решения возложены на епископов. Православные и католические богословы признают, что в дебатах между двумя Церквами роли мирян не придавалось должного значения.

Особое внимание в совместном документе уделяется молодежи. «Тем, кто отождествляет свою веру с ультратрадиционалистской религией или с псевдорелигиозным индивидуалистским мировоззрением, мы должны показать подлинное единство с мирянами, чтобы предложить альтернативу, которой можно доверять».

Североамериканский богословский православно-католический консультационный совет действует при поддержке Ассамблеи канонических епископов США, Епископской конференции США и Канадской епископской конференции. Он был учрежден в 1965 году. В настоящее время его сопредседателями являются архиепископ Ньюаркский кардинал Джозеф Тобин и греко-православный митрополит Бостонский Мефодий.

Источник: Vatican News