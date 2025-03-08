Право на образование: в Афганистане арестован преподаватель

В Афганистане был арестован активист и основатель некоммерческой организации Today Child Вазир Хан, который посвятил свою жизнь обучению детей в самых отдаленных уголках страны, сообщает русская служба Vatican News.

Афганский учитель был задержан талибами 24 февраля, но об этом стало известно лишь спустя несколько дней. Его родные, а также правозащитники выражают обеспокоенность, поскольку его местонахождение до сих пор неизвестно.

В одном из недавних материалов подробно рассказывалось о Вазире Хане, который, несмотря на жесткие условия и угрозы, продолжал бороться за право детей на образование в Афганистане.

Учитель прославился тем, что основал уникальную школу под открытым небом, где обучаются дети, в том числе девочки, в стране, где доступ к образованию остаётся ограниченным. Его школа перемещается по отдалённым районам, проводя уроки на свежем воздухе при любой погоде и охватывая даже самые изолированные деревни.

Правозащитные организации убеждены, что вместо преследования таких людей, как Вазир Хан, власти должны поддерживать их работу. Они требуют немедленного освобождения активиста и призывают мировое сообщество не оставаться в стороне.

Совсем недавно афганский учитель делился с журналистами своей мечтой: дать детям шанс на будущее, ведь знания — это свобода. Он верил: без образования Афганистан обречён.