Правительство Латвии предложит Патриарху Кириллу выдать Латвийской Православной Церкви томос об автокефалии

Правительство Латвии предложит Патриарху Кириллу выдать Латвийской Православной Церкви томос об автокефалии

Сентябрь 21, 2022

Кабинет министров Латвии уполномочил министра юстиции Яниса Борданса обратиться от имени республики к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой выдать Латвийской православной церкви об автокефалии, передает Интерфакс.

Как сообщили во вторник агентству BNS в Минюсте, глава ведомства должен проинформировать предстоятеля Русской Православной Церкви о принятых в сейме поправках, которые юридически определяют и закрепляют независимый статус ЛПЦ.

Поправками к закону Латвийское государство признало, что ЛПЦ со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями полностью самостоятельна и независима от какой-либо церковной власти за пределами Латвии. Поэтому Патриарху Московскому Кириллу направляется письмо с предложением воспользоваться имеющимися у него каноническими полномочиями и выдать томос об автокефалии ЛПЦ, чтобы она могла выполнить все требования закона, в том числе действовать как полностью самостоятельная и независимая Церковь в общении с латвийским государством и другими Православными церквами.

8 сентября сейм Латвии по инициативе президента Эгилса Левитса в одностороннем порядке объявил о независимости Латвийской Православной Церкви Московского Патриархата. Предусмотрено, что до 31 октября ЛПЦ должна привести свой устав в соответствие с поправками к закону о статусе Церкви, внеся в него необходимые изменения.

Это решение латвийского парламента вызвало критику Московского Патриархата, который обратил внимание на грубое вмешательство светских властей в церковные дела.


На фото — Митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Кудряшов)

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