Поздравляем Владыку Иосифа Верта с днем рождения!

4 октября – день рождения Ординария Преображенской епархии епископа Иосифа Верта.

В настоящее время Владыка находится в столице нашей Родины, куда он прибыл для участия в Торжественной Мессе рукоположения священника Николая Дубинина в сан епископа, которая состоится также 4 октября 2020 года в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия в Москве.

Кроме того 5-6 октября наш Правящий Архиерей примет участие в LII Пленарном заседании Конференции католических епископов России.

Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно поздравляет Преосвященного Иосифа с 68-м днём рождения! И желает дорогому Владыке обильной благодати Божией, крепких душевных сил, здоровья, радости, а также дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви!

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!