Поздравляем Владыку Иосифа с днем рождения!
4 октября Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске Епископ Иосиф Верт отмечает свой 72-й день рождения!
Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно присоединяется ко всем тем поздравлениям, которые прозвучат сегодня в адрес Его Преосвященства, и желает своему Архипастырю обильного благословения, милостей и щедрот от Бога Живого! Душевных сил, крепкого здоровья, радости, оптимизма, а также дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих нашей епархии и во славу Святой Христовой Церкви!
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
(Предлагаем также вниманию читателей Большое эксклюзивное интервью Владыки Иосифа, которое он дал три года назад нашему изданию).
Фото о. Янеза Севера SJ
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