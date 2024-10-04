Поздравляем Владыку Иосифа с днем рождения!

Поздравляем Владыку Иосифа с днем рождения!

Октябрь 04, 2024

4 октября Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске Епископ отмечает свой 72-й !

Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно присоединяется ко всем тем поздравлениям, которые прозвучат сегодня в адрес Его Преосвященства, и желает своему Архипастырю обильного благословения, милостей и щедрот от Бога Живого! Душевных сил, крепкого здоровья, радости, оптимизма, а также дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих нашей епархии и во славу Святой Христовой Церкви!

 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА! 

 

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

(Предлагаем также вниманию читателей Большое эксклюзивное интервью Владыки Иосифа, которое он дал три года назад нашему изданию).


Фото о. Янеза Севера SJ

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