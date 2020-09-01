Поздравляем с началом учебного года!

По сложившейся традиции 1 сентября во всей России отмечается «День знаний», и этим праздником открывается новый учебный год, которому на этот раз присущи свои особенности: прежде всего потому, что наступает он в условиях еще до конца непреодаленной пандемии Covid-19 со всеми атрибутами соответствующего карантинного режима – масками, социальной дистанцией, санитайзерами и т.д. и т.п. А предыдущий учебный год завершался в формате дистанционного обучения, так что сегодняшняя встреча учеников и преподавателей – первая после длительного перерыва. Но тем большая с ней связана радость взаимного принятия и узнавания.

Вместе с другими учебными заведениями Российской Федерации в учебный год вступают и католические школы нашей епархии – руководимая отцами-иезуитами гимназия в Томске и опекаемая отцами-францисканцами начальная школа в Новосибирске. В Москве начинает свою работу Институт Святого Фомы. Несколько позже к занятиям приступят Новосибирская духовная предсеминария и Высшая духовная семинария «Мария Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге. Редакция «Сибирской католической газеты» от всей души поздравляет школьников, студентов, воспитанников духовных учебных заведений и их наставников с началом нового годового этапа похода за знаниями и желает им обильного благословения Божия на этом тернистом, но в то же время таком радостном и благодатном пути!

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