Поздравление Папы Франциска Патриарху Кириллу с днем тезоименитства

В день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, отмечаемый Русской Православной Церковью 24 мая, Папа Римский Франциск поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, передает patriarchia.ru.

Его Святейшеству Кириллу, Патриарху Московскому и всея Руси

День памяти святого Кирилла, великого апостола славян, дает мне возможность направить Вам мои приветствия и заверить в молитвах о Вашем Святейшестве и о Церкви, вверенной Вашему пастырскому попечению. В эти дни молюсь нашему Небесному Отцу, да обновит и укрепит нас Дух Святой в евангельском служении, особенно в наших усилиях по защите ценности и достоинства каждой человеческой жизни.

Предстательством Вашего небесного покровителя да дарует нам Всемогущий и Милостивый Бог Свой дар мудрости, дабы мы всегда были смиренными тружениками в винограднике Господнем.

Папа Римский Франциск