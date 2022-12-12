Поздравительное послание Владыки Иосифа Верта католической общине с. Вершины Иркутской области в связи с 30-летием освящения храма Св. Станислава

Дорогие братья и сёстры!

Сегодня, 12 декабря, мы отмечаем далеко не рядовое событие для вашего села Вершины в Иркутской области. 30 лет тому назад после десятилетий осквернения и унижения, был вновь освящён ваш храм, восстал из руин Дом Божий.

Для строительства храма наши предки всегда выбирали центральное место в городе или селе. Это сразу бросается в глаза туристам, путешественникам, когда они бывают в старых городах Европы и других христианских краях.

Но ещё больше храм занимал центральное место в жизни людей. Туда несли новорождённых для крещения, там перед Божьим алтарём давали клятву верности супруги, там собиралась христианская община в День Господень на святую Мессу, туда же на отпевание верующие несли своих умерших, вверяя их души Всемилостивому Богу. Таким образом изо дня в день верующие учились жить по-Божески, возрастать в любви к Богу и ближним. И когда на этом благочестивом пути бывали срывы, верующие, — как взрослые, так и дети, — шли на исповедь, чтобы в лице духовного отца признаться самому Господу в своих согрешениях, принять наложенную епитимью и идти дальше по пути веры, надежды и любви.

Дорогие!

70 долгих лет наши предшественники были лишены этой духовной помощи. Знаком этого лишения в Вершине было стремление атеистической власти разрушить храм, как это было сделано во многих городах и сёлах Советского Союза. Но в Вершине этого сделать не получилось! Люди встали на защиту Божьего Дома! А прихожанин Ян Лорек сказал: «Я уже стар. Можете сделать со мной, что хотите, но разрушить храм — не позволю». И тогда власти построили почти вплотную к храму клуб, чтобы он заслонил собой храм, и чтобы с улицы прохожие его не видели. Казалось бы, верующие проиграли это неравное противостояние. Казалось, что Церковь, что сам Господь Бог, проиграл это сражение.

Но произошло вот что. Всемогущий Бог ещё в начале времён сотворил небо и землю, солнце и луну, день и ночь, свет и тень. И повинуясь этим нам таким привычным явлениям и законам, тень от старого храма стала падать на рядом построенный клуб и тот начал гнить. И в начале 90-х годов оставалось ничего другого, как только убрать полусгнивший клуб. Когда в 1991 году я впервые посетил Вершину, я мог видеть это чудо природы, скажем так, своими глазами. К этому времени власти уже повернулись лицом к Богу, верующим. В Вершине уже был создан комитет, который возглавил председатель сельсовета. Быстро были получены все необходимые разрешения и через год старый костёл, уже не заслонённый клубом, но тоже уже сильно потрёпанный от всех штормов 20-го века, предстал перед прохожими на улице и перед всем селом в новом свете. Пусть участники, свидетели события 12 декабря 1992 года засвидетельствуют потомкам об этом.

Дорогие! Возблагодарим Всемилостивого и Всемогущего Бога за всё! За Его помощь и заступничество во всех испытаниях 20-го века, за этот возрождённый храм и за 30 лет благодати. Подумаем о том, как сильно желали ваши бабушки и дедушки 40 – 50 – 60 лет тому назад увидеть то, что вы видите, и не увидели. Пусть они, — ваши предки, — всегда стоят перед вашим взором и призывают вас быть верными Богу, Который есть Путь, Истина и Жизнь.

12 декабря я буду с Вами в молитве, вспоминая торжественное освящение храма в Вершине 30 лет тому назад.



Епископ Иосиф Верт,

Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске

Фото — Илья Буяновский (varandej.livejournal.com)