«Пойди и посмотри»: обнародована тема 55-го Всемирного дня социальных коммуникаций

«Пойди и посмотри» (Ин 1,46). Общаться, встречая людей такими, какие они есть, и там, где они находятся». Эту тему избрал Папа Франциск для 55-го Всемирного дня социальных коммуникаций, который будет отмечаться в мае 2021 года. Подробности сообщает Виктор Владимиров (Vatican News).

Евангелист Иоанн повествует: «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри».

Слова апостола Филиппа – «Пойди и посмотри» – занимают центральное место в Евангелии: ещё прежде слов христианское возвещение состоит из взглядов, свидетельств, переживаний, встреч, близости, – из самой жизни, говорится в коммюнике, поясняющем выбор темы 55-го Всемирного дня социальных коммуникаций. Во время эпохальных перемен и вынужденной социальной дистанции из-за пандемии коммуникация дарит людям близость, помогающую понять то, что действительно важно, и осознать смысл происходящего.

Мы не сможем познать истину, пока не испытаем её в своей жизни, пока не будем встречаться с людьми, участвуя в их радости и горе. Господь выходит навстречу будущим ученикам и зовёт следовать за Ним, и в Его словах можно услышать призыв использовать все средства массовой информации, во всех их формах, чтобы достичь людей такими, какие они есть, и там, где они живут.