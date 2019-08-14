Постоянные диаконы для окраин: итоги встречи

С 31 июля по 3 августа в городе Виченца проходил XXVII Итальянский симпозиум Общины постоянных диаконов. Встреча была приурочена к 50-летию восстановления постоянного диаконата в Италии; она была открыта для участия пресвитеров, диаконов, монашествующих и мирян. Тема симпозиума – «Диаконат, окраины, миссия. Диаконы: хранящие служение и преподающие милосердие». Организаторами выступили итальянское отделение «Каритас», епархия Виченцы и Благочестивое общество Святого Каэтана. Среди докладчиков был Патриарх Венеции Франческо Моралья. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В итоговом документе симпозиума подчеркивается, что пятьдесят лет назад «обрела зримые черты интуиция Второго Ватиканского Собора, который, следуя внушению Святого Духа, пробудил от тысячелетнего сна постоянный диаконат для холостых и женатых мужчин». Именно в Виченце 22 декабря 1969 года были рукоположены первые семеро диаконов из Благочестивого общества Святого Каэтана, а несколько месяцев спустя еще один диакон был рукоположен в городе Кротоне. Затем постоянный диаконат распространился по всем епархиям, начиная с Неаполя, Турина и Реджо-Эмилии. Сегодня в Италии уже более четырех с половиной тысяч постоянных диаконов.

Далее в документе идет речь об особой миссии постоянных диаконов в условиях экзистенциальных окраин, где воздвигаются также самые высокие стены, чтобы отделиться от тех, кого называют «отбросами». Постоянные диаконы призваны принять «настоятельный призыв Папы Франциска, отправиться на экзистенциальные и географические окраины наших братьев и сестер и жить там вместе с другими христианами, с верующими иных религий и людьми доброй воли, осознавая, что именно в этом заключается миссия Церкви в мире сегодня и всегда». В центре служения диаконов прнизвано стоять внимание к бедным и последним: следует проявлять «креативный реализм в пастырстве милосердия», но и этого недостаточно. Диаконы призваны «развивать иерархическое служение и служение освобождения посредством конструктивного и уважительного стиля, в верности истине, умея истолковывать знамения времен». Таким образом Церковь сможет «вернуться, на всех уровнях, к главенству возвещения Евангелия и его верному истолкованию в конкретных и последовательных делах», — подчеркивается в итоговом документе встречи постоянных диаконов.