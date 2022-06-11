Поставить семью в центр общества

10 июня, менее чем за две недели до Всемирной встречи семей, которая состоится в Риме, Папа Франциск принял на аудиенции делегатов Федерации католических семейных объединений в Европе — организации, которая отмечает свое 25-летие, сообщает русская служба Vatican News.

Папа отметил два основных аспекта служения Федерации католических семейных объединений: во-первых, она наделяет семьи голосом в европейских институтах; во-вторых, создает сети семей по всей Европе. За последние пять лет в состав федерации вошли около десяти новых семейных ассоциаций и четыре страны, в том числе Украина.

В честь своего юбилея федерация организовала, в сотрудничестве с ватиканским Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни, семинар, уделяя особое внимание проблеме рождаемости в Европе.

Смена эпохи, о которой Папа упомянул не впервые, нередко заставляет семьи пасть духом, однако «Божьей благодатью мы призваны трудиться с надеждой и доверием, в эффективном единстве с Церковью», подчеркнул Папа и затем перечислил основные вызовы, стоящие перед семьями сегодня. Один из них связан с «солидарностью между поколениями», что поистине трудно в Европе «стареющей», отказывающейся от рождения детей.

«Необходимо как можно чаще настаивать на том, что семейная политика не должна рассматриваться как инструмент силы государств, — она основана in primis на интересах самих семей. Государства должны устранять препятствия для порождения потомства в семьях и признать, что семья является общим благом, которое следует поощрять, что будет иметь позитивные последствия для всех».

Папа с одобрением отозвался о недавно принятом федерацией документе, в котором утверждается, что «наличие детей ни в коем случае не должно считаться безответственным отношением к творению или к его природным ресурсам». Папа имеет в виду концепцию «экологического следа», причисляющую детей к негативным факторам для окружающей среды. Эта концепция ни в коей мере не может быть применима к детям, которые являются важнейшим ресурсом для будущего. А то, с чем действительно нужно бороться, – это потребительство и индивидуализм, и их преодоление возможно как раз благодаря примеру семейной организации ресурсов.

Обращаясь к Федерации католических семейных объединений в Европе, Папа особо остановился на порнографии, представляющей собой «постоянную атаку на достоинство мужчины и женщины». Необходимо объявить порнографию угрозой общественному здоровью, подчеркнул Святейший Отец:

«Сети семей, в сотрудничестве со школами и местными общинами, играют основополагающую роль в предотвращении этой язвы и в борьбе с ней, исцеляя раны тех, кто попал в водоворот зависимости».

Достоинство человека тяжко попирается и «бесчеловечной, все более распространенной практикой суррогатного материнства, использующей женщин, почти всегда бедных, и превращающей детей в товар».

Ссылаясь на опыт пандемии, Папа констатировал растущее одиночество, в том числе и одиночество семей: «Их связь с Таинствами часто была лишь виртуальной». Семейные объединения являются противоядием к одиночеству, отметил Папа. Семья, основанная на браке, должна быть в центре всего: «Это первая ячейка наших общин, и ее следует признавать таковой, с ее уникальной и неотъемлемой функцией продолжения рода», — подчеркнул Святейший Отец.