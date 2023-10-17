Посол Ватикана и Ординарий Преображенской епархии посетили Куйбышев (+ ФОТО)

10 октября 2023 года Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло вместе с Ординарием Преображенской епархии епископом Иосифом Вертом в сопровождении советника нунциатуры о. Игоря Чабанова и генерального викария о. Андрея Ферко совершили пастырскую поездку в приход Святых Апостолов Петра и Павла.

Находясь с очередным рабочим визитом в столице Преображенской епархии, Посланник Папы Римского выразил желание посетить маленький приход в сибирской провинции. И Правящий епископ предложил гостю поездку в католический приход г. Куйбышева Новосибирской области.

По прибытии высокой делегации настоятель местной общины о. Дитмар Зайфферт показал гостям старый католический костел Святых Апостолов Петра и Павла, немного рассказав о его истории. Построенный в 1906 году на средства ссыльных поляков и освещенный в 1908 году, в 1937 году храм был закрыт НКВД. К сожалению, теперь бывший храм не выполняет свое первоначальное назначение — в настоящее время в его здании расположены фабричные мастерские.

Также для приехавшей делегации была проведена экскурсия по городу. Гости посетили памятник «Воину-освободителю», который собрал, отреставрировал и заново установил бывший прихожанин Ян Станиславович Сакович.

А вечером была Святая Месса, которую возглавил архиепископ Джованни Д’Аниелло в сослужении с епископом Иосиф Вертом и священниками. В конце своей проповеди Владыка Джованни поблагодарил общину за свидетельство веры, и Владыку Иосифа — за предоставленную возможность побывать в этом приходе, подчеркнув: «Это был замечательный выбор — приехать сюда!».

Апостольский нунций призвал верующих оставаться едиными в молитве. К тому же он уверил прихожан, что во время свой поездки к Папе Франциску в ноябре обязательно расскажет об этой встрече.

После Мессы люди ещё задали архиепископу Д’Аниелло волнующие их вопросы, пообщались с ним и другими гстями, а также сделали общую фотографию на память. В конце этой незабываемой встречи прихожанка Лариса Орда выразила слова благодарности от имени всей общины за прекрасную проповедь и такие нужные и точные ответы на интересующие прихожан вопросы.

Для общины Св. Апостолов Петра и Павла визит Апостольского Нунция является огромной честью, а также большой радостью и значимым событием в жизни каждого из прихожан.



Автор текста — Мария Драйлинг

Фото любезно предоставил о. Дитмар Зайфферт