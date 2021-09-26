Посол Ватикана призвал белорусские власти ускорить амнистию

Апостольский нунций в Белоруссии архиепископ Анте Йозич приветствовал решение властей освободить 13 заключенных и призвал ускорить этот процесс.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Catholic.by, такое заявление посол Ватикана сделал во время торжеств в честь Белыничской иконы Божией Матери, которые проходили 17-18 сентября в Могилевской области.

«Я благодарен властям, которые решили объявить амнистию в День народного единства (начал отмечаться в республике с этого года 17 сентября — ИФ), освободив из мест заключения 13 человек. Этот процесс необходимо ускорить, чтобы позволить семьям воссоединиться и вернуться к работе и к своим святыням. Несомненно, это только пойдет на пользу процессу национального примирения в стране на общее благо», — сказал архиепископ.

15 сентября стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 осужденных из числа участников акций протеста против результатов президентских выборов 2020 года.

В стране после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.