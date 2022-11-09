Посол России в Ватикане: обмен украинских пленных происходит с учетом списков, передаваемых Папой Римским

Освобождение или обмен Россией украинских пленных происходит в том числе с учетом списков, передаваемых Папой Римским Франциском, сообщил агентству Askanews посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.

«Освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учетом списков, регулярно передаваемых нам Папой Франциском. В этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика, который выполняет весьма важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям», — приводит слова российского дипломата РИА Новости со ссылкой на итальянское информагентство.

Ранее Авдеев отмечал в беседе с РИА Новости, что при любой международной ситуации «диалог с Папой Римским важен для Москвы, и понтифик — всегда желанный собеседник».

Сам Папа Франциск также упоминал о своем участии в разрешении проблем, связанных с обменом пленными. В сентябре в ходе встречи с иезуитами во время своей апостольской поездки в Казахстан понтифик рассказал, что представители Украины предоставили ему список из более чем 300 пленных, и он лично созванивался с российским послом, «чтобы понять, можно ли ускорить их обмен».

В воскресенье в ходе пресс-конференции на борту самолета по завершении своего визита в Бахрейн Папа Франциск подтвердил, что «Святейший Престол делает то, что должен делать в отношении пленных». По его словам, «делается работа по сближению, по поиску решений». Понтифик вновь напомнил, как на следующий день после начала боевых действий на Украине он посетил российское посольство в Ватикане, чтобы поговорить с Авдеевым, как выражал свое желание поехать в Россию, как дважды беседовал по телефону с Владимиром Зеленским.