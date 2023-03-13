Посол России: отношения Москвы и Ватикана укрепились за 10 лет понтификата Франциска

ВАТИКАН, 13 марта. Отношения РФ и Ватикана укрепились за последние 10 лет, с тех пор, как на папский престол взошел аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо. Как считает посол РФ в Ватикане Александр Авдеев, важную роль сыграли встречи понтифика с президентом РФ Владимиром Путиным, что «послужило построению доверия», а также значительно расширившиеся связи в области культуры.

«Наши двусторонние отношения обрели за 10 лет стабильность и системный характер, — сказал дипломат в интервью ТАСС по случаю отмечаемого в понедельник 10-летия избрания Франциска. — Большую роль в этом сыграли в первую очередь сами главы государств. Владимир Путин трижды официально посещал Ватикан и встречался с Папой Римским Франциском. Пожалуй, никто из лидеров великих держав не имел подобной частоты личных контактов «с глазу на глаз». Итогом этих бесед были не только совместные размышления о международных делах, но, что сегодня очень важно, установление доверия между лидерами. В наше время это особенно ценно».

Подтверждением такого доверия и важности отношений стали визиты в Россию госсекретаря кардинала Пьетро Паролина (его принимал Путин) и главы ватиканской дипломатии монсеньора Пола Ричарда Галлахера. Последний встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, напомнил посол. «Следует также выделить окрепший за эти 10 лет политдиалог на уровне руководства дипломатий Ватикана и России и ведущих специалистов про широкому кругу животрепещущих вопросов — международная безопасность, ближневосточные дела, трагедия в Сирии и т. д. Естественно, что в последние годы в центре внимания оказалась украинская тема. И важно то, что мы говорим об этом совершенно откровенно», — указал собеседник агентства. Он отметил, что в позициях РФ и Ватикана много общего — это и цель прекращения огня, и остановка поставок вооружений на Украину, и немедленные переговоры. «Ценим и добрую волю Ватикана, предложившего возможность своего посредничества. Не забудем и о том, что из иностранных государств только Ватикан (Апостольский нунций на Украине Клаудио Гуджеротти) привозил страдающему населению Донбасса солидную материальную и гуманитарную помощь», — напомнил посол.

Сейчас Ватикан через российское посольство оказывает добрую и важную посредническую услугу по передаче списков попавших в плен военнослужащих для последующих обменов (между Россией и Украиной).

Культурная дипломатия

Интересную и весомую роль в российско-ватиканских отношениях последних 10 лет играют связи в области культуры. Авдеев напомнил, что в последние годы был исторический обмен шедеврами живописи (между Третьяковской галереей и Музеями Ватикана). «Интересные планы и у Музеев Кремля. Франциск не так давно принял генерального директора Елену Гагарину. На подходе новая выставка из запасников Ватикана в Московском Доме русского Зарубежья русского художника эмигранта первой волны Леонада Брайловского. Налажено сотрудничество национальных архивных служб. Его апофеозом явилась уникальная выставка в Москве архивных документов Ватикана и России, посвященная истории двусторонних отношений», — отметил Авдеев.

«Замечательным событием стало и первое исполнение в папском Латеранском соборе (Святого Иоанна) оратории итальянского композитора Марко Фризины, посвященной великому русскому иконописцу Андрею Рублеву. Затем подобный концерт состоялся в московском концертном зале «Зарядье», — вспомнил Авдеев. Примечательно, что это был совместный проект РПЦ и Римско-Католической Церкви в рамках работы Папского совета по культуре (ныне Дикастерия культуры и образования).

Отношения с РПЦ

Как констатировал посол, за 10 лет получили развитие и межцерковные связи. «Более точную и развернутую оценку их состояния, разумеется, дадут в РПЦ, но хотелось бы выделить некоторые интересные изменения в линии Ватикана. Франциск резко осудил имевший место ранее прозелитизм, назвал его недопустимым. Уже четвертый год официальный ежегодник Ватикана (главный справочник государства) именует Папу «епископом Рима». Все другие титулы, не признаваемые русским православием (Викарий Христа, Преемник князя апостолов — прим. ТАСС), удалены и вынесены в отдельную категорию не библейских, а «исторических наименований», — отметил Авдеев.

«Франциск публично обозначил, что отношения и диалог между христианскими церквями должен идти только на основе равенства и уважения к традициям и обычаям друг друга. Вызывает интерес и заявление понтифика о том, что «униатство себя изжило». Как дипломат, считаю важной внешнеполитическую часть и оценку современности, данные в Совместном заявлении по итогам встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска в Гаване (12 февраля 2016 года). В нем выделена их общая озабоченность и тревога по поводу угрозы ослабления и разрушения христианских цивилизационных ценностей», — заключил посол РФ в Ватикане.

Вера Щербакова

Источник: ТАСС