Вечерние новости от 6 марта: состояние здоровья Папы стабильное, его лечение продолжается

Как сообщила в четверг пресс-служба Ватикана, клиническое состояние Папы Франциска в течение дня оставалось стабильным, новых случаев одышки или лихорадки не было.

В коммюнике Зала Печати, опубликованном вечером 6 марта, говорится: «Состояние здоровья Святейшего Отца по сравнению с предыдущими днями остается стабильным. Эпизодов одышки не было. Святейший Отец продолжил дыхательную и двигательную терапию, которая дала положительные результаты. Гемодинамические параметры и анализы крови также остаются ровными. У пациента не зафиксировано повышения температуры. Врачи продолжают давать осторожные прогнозы. Учитывая стабильность клинической картины, следующий медицинский бюллетень будет выпущен в субботу».

В четверг Святейший Отец посвятил себя некоторым рабочим задачам как утром, так и днем, чередуя их с перерывами на отдых и молитву. Перед обедом он причастился».

В пятницу, даже если не будет медицинского бюллетеня, пресс-служба Святого Престола все равно предоставит некоторую информацию о Папе. Вчера вечером перед чтением Розария на площади Святого Петра транслировалась аудиозапись Папы Франциска. Он тронут многочисленными посланиями любви, которые ему отправляют каждый день, и благодарен за молитвы народа Божьего.