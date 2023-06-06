Посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи находится в Киеве

5 и 6 июня архиепископ Болонский и президент Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Мария Дзуппи находится с визитом в Киеве по поручению Святейшего Отца Франциска.

Как сообщает Зал печати Святейшего Престола, эта поездка связана с особой миротворческой миссией, вверенной итальянскому иерарху: цель поездки – выслушать украинские власти на тему возможных путей достижения справедливого мира и поддержания жестов человечности, которые помогут смягчить напряженность.

В контексте идущих боевых действий единственными участниками диалога являются президент Украины Зеленский и президент Российской Федерации Путин, а цель кардинала Дзуппи – «прежде всего способствовать благоприятной обстановке, атмосфере, которая может привести к мирным процессам», пояснил ранее кардинал Пьетро Паролин миссию Дзуппи.

Госсекретарь Ватикана также указал, что в рамках своей миссии Дзуппи намерен провести личные встречи как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным.



По материалам Vatican News