Послание Папы участникам ассамблеи Совета Европы: «Мы не можем оставить нашим детям пустыню»

29 сентября Папа Франциск направил приветственное послание членам Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые в этот день в Страсбурге обсуждали актуальные вопросы окружающей среды и прав человека.

Епископ Рима отметил в своем послании, что Святейший Престол, как страна-наблюдатель, «с особым вниманием и интересом следит за деятельностью Совета Европы в этом направлении, с уверенностью, что каждая инициатива и конкретное решение этой организации, способные улучшить драматическую ситуацию благосостояния нашей планеты, должны быть поддержаны и высоко оценены».

Папа напомнил о тесном и плодотворном сотрудничестве между Святейшим Престолом и Советом Европы и подтвердил исключительную важность защиты природы: этот великий дар Бога «находится в нашем распоряжении не для того, чтобы его уродовали, эксплуатировали или унижали, а для того, чтобы, наслаждаясь его великолепием, мы могли жить достойно».

Забота об общем доме является универсальным принципом не только для верующих христиан, но и для каждого человека доброй воли. Папа Франциск выразил надежду, что ни одна инициатива Совета Европы не ограничится географическим пространством континента, но будет охватывать весь мир: в этом смысле решение Совета Европы создать новый правовой документ, связывающего заботу об окружающей среде с соблюдением основных прав человека, воспринимается с интересом:

«Больше нет времени ждать, мы обязаны действовать. Любой инструмент, уважающий права человека и принципы демократии и верховенства закона, которые являются основополагающими ценностями Совета Европы, может быть полезен для решения этой глобальной задачи».

Никто не может отрицать фундаментальное право каждого человека «жить достойно и всесторонне развиваться», подчёркнул Папа, но когда люди начинают считать себя хозяевами Вселенной, а не её ответственными распорядителями, тогда оправдываются все виды отбросов, как экологических, так и человеческих. Необходимо избегать безудержного потребления, как это происходит сегодня; нужно реальное изменение курса, «новое осознание отношений человека с самим собой, с другими людьми, с обществом, с творением и с Богом».

Нынешний экологический кризис, отметил Папа, призывает нас к междисциплинарному и оперативному диалогу на всех уровнях, от местного до международного, а также к индивидуальной и коллективной ответственности. Мы должны думать об ответственности перед будущими поколениями:

«Из рук Бога мы получили сад, и мы не можем оставить нашим детям пустыню».

В конце послания Святейший Отец призвал политиков действовать с надеждой и смелостью: уже сегодня нужно принимать конкретные решения по защите общего дома и достоинства каждого человека.



Источник: Vatican News