Послание Папы ректору Университета Святого Фомы Аквинского по случаю 100-летия со дня рождения святого Иоанна Павла II

18 мая 2020 г., в день 100-летия со дня рождения святого Папы Иоанна Павла II, Папа Франциск направил специальное послание отцу-доминиканцу Михалу Палюху, ректору Папского Университета Святого Фомы Аквинского в Риме. Предлагаем его вниманию наших читателей в переводе русской службы Vatican News.

В день столетнего юбилея со дня рождения самого выдающегося студента Вашего университета – святого Иоанна Павла II – на факультете философии в Angelicum был учреждён Институт культуры, названный его именем. Выражаю признательность за это начинание и сердечно приветствую всё академическое сообщество и всех участников этого события, в частности, представителей двух польских фондов – Futura Iuventa и Saint Nicholas, которые поддерживают новый институт.

Его главная цель – научные размышления о современной культуре. С этой целью организаторы намерены заручиться сотрудничеством самых известных философов, богословов и деятелей культуры в самом широком смысле слова. Святой Иоанн Павел II является вдохновителем этого дела, первым и самым важным его создателем благодаря своему богатому и многогранному наследию и, прежде всего, своему примеру открытого и созерцательного духа, пылко увлечённого Богом и человеком, творением, историей и искусством.

Его разнообразный жизненный опыт – в который также вошли эпохальные драмы и личные страдания, прочитанные в свете Святого Духа, – помог ему с необычайной глубиной развить размышления о человеке и его культурных корнях: они стали незаменимым ориентиром для каждого момента благовестия. В своей первой энциклике он писал: «Мы сближаемся со всеми культурами и мировоззрениями, со всеми людьми доброй воли. Мы приближаемся с почтением, уважением и рассудительностью, которые со времён апостольских определяли и миссионерский дух, и самих миссионеров. Достаточно вспомнить святого Павла, вспомнить, например, его выступление в афинском ареопаге. Миссионерское отношение исходит из чувства глубокого уважения к тому, ‘что есть в человеке’, к тому, что он сам в глубине своего духа выработал в отношении самых глубоких и самых важных проблем; речь идет об уважении ко всему тому, что в нем создал Дух, Который ‘дышит, где хочет’». (Энциклика Redemptor hominis, 12; см. Речь в ЮНЕСКО, 2 июня 1980 г.). Мы призваны оживлять это отношение, если хотим быть Церковью исходящей, Церковью, которая не довольствуется сохранением и использованием того, что имеется, но хочет оставаться верной своей миссии.

Я очень рад, что это начинание реализуется в Университете Святого Фомы Аквинского. Действительно, Angelicum – это дом академического сообщества, состоящего из профессоров и студентов со всего мира, и он является подходящим местом для интерпретации важнейших вызовов современных культур. Традиции Доминиканского ордена, играющего важную роль в рациональном осмыслении веры и её содержания, мастерски сформулированном Ангельским Учителем, могут лишь способствовать этому проекту, дабы ему были присущи смелость истины, свободный дух и интеллектуальная честность (см. Святой Павел VI, Апостольское послание Lumen Ecclesiae, 20 ноября 1974 г., 8; Святой Иоанн Павел II, энциклика Fides et ratio, 43).

С этими пожеланиями я вновь выражаю свою поддержку и признательность Вам, дорогой брат, и всем организаторам нового института. Профессорам, студентам и сотрудникам я желаю успешной работы и от всего сердца преподаю апостольское благословение.

Папа Франциск

Рим, базилика Святого Иоанна на Латеранском холме, 18 мая 2020 г.